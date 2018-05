265 alunos do Porto Santo ‘à Descoberta da Música’

Depois do Projecto ´História e Criatividade’, focado na arte do desenho, em banda desenhada, é a vez dos alunos das Escolas do Porto Santo entrarem em contacto com a música, com os instrumentos e com a Orquestra Académica do Conservatório, no âmbito da iniciativa ‘À Descoberta da Música’ que decorre até ao próximo dia 12 de Maio.

Projecto original do Conservatório, surge agora integrado no Programa Oficial das Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e do Porto Santo, através de actividades previstas, a partir desta tarde, no Auditório do Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, onde haverá lugar para sessões explicativas e pedagógicas mas, também, para a realização de um ensaio, no qual as crianças, os jovens e as respectivas famílias poderão participar.

A iniciativa culmina a 12 de Maio com a actuação da Orquestra Académica que, pela primeira vez, se apresenta em concerto na ilha dourada.

Pensado e criado para o público infantojuvenil, este projecto visa “sensibilizar, incentivar e educar as crianças para a aprendizagem da música e para a descoberta e desenvolvimento dos seus talentos artísticos”, conforme sublinha a Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, acrescentando que “tais talentos devem ser valorizados, desde cedo, nas Escolas e pela própria comunidade, tendo por base o rico e diversificado património musical existente na Região”.