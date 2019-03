Vitória do Porto domina capas

O árbitro colocou o Roma fora da Liga dos Campeões. Assim reage o Il tempo à vitória de ontem do Porto por 3-1 frente ao clube italiano. O jornal diz que a equipa dos ‘giallorossi’ foi excluída devido a um penálti inventado. Já o Corriere Della Sera coloca a responsabilidade da perda na equipa, elogiando Rossi e criticando a prestação de Dzeko.

O ‘Roma Gozada’ escreve na primeira página o Ll Gazzetta dello Sport. O La Stampa prefere ‘Fúria da Roma’ e o La Repubblica também diz a equipa foi gozada no tempo suplementar e não deixa de tocar na polémica com Pallotta a declarar furioso: “Fomos roubados”.

No país, a vitória dos azuis e brancos faz capas dos jornais, e não apenas dos desportivos. O Correio da Manhã escreve ‘Var salva dragão’, com o clube a seguir para os quartos-de-final da Liga milionária. O JN também coloca a foto em grande plano, com a nota para o “O regresso dos campeões”, que há quatro anos não chegavam a esta fase. O Público e o DN são mais discretos, mas também lá está a festa do clube. O i e o Negócios são excepção, preferindo outros temas. Nos desportivos, as capas são todas azuis, com A Bola a declarar ‘Gladiadores’; o Record a escolher ‘Ave Porto’ e O Jogo, ‘Do inferno ao Olimpo’.

Noutras notícias, Rui Pinto continua nas primeiras, ainda que com menos destaque. O Correio da Manhã faz manchete com a história de uma mulher que “saca fortuna em golpes sexuais”. No JN as gordas vão para o caso do juiz Neto de Moura, afastado pelo Tribunal da Relação para “preservar confiança na Justiça”.

O Público preferiu apostar na questão do Novo Banco. Escreve que a Banca desconfia da quantidade de dinheiro pedida pelo ‘lado bom’ do antigo BES.

O Diário de Notícias traz novas dos imigrantes luso-venezuelanos. Fiz que em Ferreira do Alentejo procura casas fechadas para acolher estas famílias. É uma forma de responder à falta de população e de mão-de-obra no Alentejo. A foto em grande plano vai para Zigaretti e para a oposição em Itália, que finalmente decidiu-se pelo pós-Renzi.

No jornal i, os cuidados informais vão receber subsídio e tempo de férias por cuidarem dos parentes. Portugal de luto pelas vítimas de violência doméstica e o arquivamento ‘com reservas’ por parte do Ministério Público no caso do desvio de donativos de Pedrogão também são temas em destaque.

“Governo e câmaras proibidos de anunciar obras até às Europeias”, escreve o Negócios, acrescentando que a Comissão Nacional de Eleições faz interpretação restritiva baseada no Constitucional. Em grande mancha também Mário Centeno e o que disse sobre o Novo Banco.