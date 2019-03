Standard & Poor’s sobe ‘rating’ de Portugal com perspectiva estável

A agência de notação financeira Standard & Poor’s (S&P) subiu hoje o ‘rating’ de Portugal de ‘BBB-’ para ‘BBB’, dois níveis acima do grau de investimento especulativo, com perspectiva estável.

“Estamos a subir o nosso ‘rating’ de Portugal para ‘BBB/A-2’ de ‘BBB-/A-3’. A perspectiva é estável”, indica a agência de ‘rating’ no comunicado hoje divulgado.

A S&P passa assim a ter a mesma avaliação para a dívida soberana portuguesa que a Fitch e a DBRS, que também avaliam a dívida pública portuguesa em ‘BBB’ com perspectiva estável.

“Esperamos que a economia portuguesa tenha um crescimento equilibrado entre 1,5% e 1,7% durante 2019-2021”, indica a S&P, acrescentando que espera que Portugal continue, nos próximos três anos, a registar excedentes orçamentais primários, excluindo os pagamentos com juros, “mantendo o rácio da dívida pública face ao Produto Interno Bruto (PIB) num caminho firme de redução”.

A agência de ‘rating’ refere também que a perspectiva estável projecta as expectativas de que, ao longo de 2019-2022, o rácio da dívida pública em relação ao PIB continuará a descer, à medida que a economia cresce, apesar dos riscos relacionados com “os elevados, apesar de descendentes, níveis de dívida” e de um “ambiente externo mais incerto”.

A S&P adianta que pode melhorar a sua avaliação de Portugal se a economia gerar maiores excedentes e apresentar um crescimento superior aos principais parceiros.

Mas refere, igualmente, que pode descer o ‘rating’ de Portugal “se os recentes progressos na redução da dívida pública em percentagem do PIB estagnarem ou as autoridades reverterem reformas passadas que beneficiaram a flexibilidade do mercado produtivo e do trabalho em Portugal”.