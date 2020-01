Sismo de 3,9 na escala de Richter sentido nas ilhas do Faial e Pico

Um sismo de grau 3,9 na escala de Richter foi sentido no sábado, às 17:44 locais (18:44 em Lisboa), nas ilhas do Faial e Pico, foi hoje anunciado pelo Serviço de Protecção Civil dos Açores.

O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) refere que o sismo, com epicentro a cerca de 26 quilómetros a noroeste do Capelo, foi sentido com intensidade máxima IV (Escala de Mercalli Modificada) nas freguesias de Capelo, Castelo Branco e Feteira, concelho da Horta, ilha do Faial.

O evento foi ainda sentido, também na ilha do Faial com grau III/IV, nas freguesias de Praia do Norte, Angústias, Matriz, Conceição e Flamengos, e III nas freguesias de Cedros, Salão, Ribeirinha, Pedro Miguel e Praia do Almoxarife.

Na ilha do Pico, o sismo foi sentido com grau III nas freguesia de São Mateus e de Santo António.