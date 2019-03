Sismo de 2.7 na escala de Richter sentido em Torre de Moncorvo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera informou hoje o registo de sismo com uma magnitude de 2.7, na escala de Richter, em Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança.

O epicentro foi localizado a cerca de oito quilómetros a este de Torre de Moncorvo.

“Até o momento não foram reportados estragos. Contudo, estes abalos começam a ser frequentes. O município já pediu um estudo para melhor perceber este fenómeno natural”, disse à Lusa o responsável pela Protecção Civil Municipal, José Menezes.

O abalo foi sentido no concelho como uma “espécie de abanão”, relataram alguns populares contactados pela agência Lusa.

A ocorrência foi registada pelas 14:42.

Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima II/III (escala de Mercalli modificada) na região de Torre de Moncorvo.