Silêncio, os exames nacionais começam a esta hora

A primeira fase dos exames nacionais começa hoje com cerca de 160 mil alunos do secundário e 100 mil do ensino básico inscritos para prestar milhares de provas em duas semanas.

São os alunos do 11.º ano quem vai inaugurar a época de exames, com a prova de Filosofia marcada para as 09h30. A primeira fase dos exames nacionais do básico e secundário termina no final do mês, estando marcado para meados de julho o arranque da segunda fase das provas do secundário.

Para os alunos mais novos, esta semana é também altura de regresso às provas de aferição: hoje é dia de Português e Estudo do Meio e na quarta-feira os estudantes do 2.º ano de escolaridade mostram os seus conhecimentos a Matemática e Estudo do Meio.

Os alunos do 2.º ciclo vão prestar provas a História e Geografia de Portugal na quarta-feira. No mesmo dia, os do 8.º ano também fazem a sua última prova de aferição, a História e Geografia.