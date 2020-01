Rui Rio, Isabel dos Santos, Sócrates e Joacine nas capas dos jornais nacionais

Esta segunda-feira, Rui Rio, Isabel dos Santos, José Sócrates e Joacine são os grandes destaques das capas dos jornais nacionais.

Sobre a reeleição de Rui Rio, o JN escreve que a vitória do líder do PSD passou pelos bastiões de Montenegro. O DN diz que Rui Rio após a reeleição irá descansar e que voltará ao trabalho no dia seguinte. Ainda sobre este assunto, o jornal I revela que o líder do PSD pede estabilidade e lealdade para “ganhar o país”. O Destak também evidencia a vitória do Rui Rio e, consequentemente, a derrota de Luís Montenegro.

Sobre Isabel dos Santos, o Público escreve que terá transferido 115 milhões de euros para o Dubai. Ainda em relação a esta temática, o DN revela os 715 mil documentos que podem explicar como se juntam dois mil milhões. O jornal I também destaca na sua edição desta segunda-feira os documentos que põem Isabel dos Santos em xeque.

Relativamente a José Sócrates, o Correio da Manhã destaca na sua capa que o primeiro do ex-primeiro-ministro tem 20 telemóveis sob escuta da justiça e que Ivo Rosa agendou para amanhã audição a José Paulo. Sobre este assunto, o Sol revela que Sócrates diz-se vítima de concluio internacional.

Esta segunda-feira, outro dos destaques é o novo vírus, tendo sido identificado na China mais 17 infectados, conforme noticia o Destak.

Além disso, a imprensa nacional, nomeadamente o Público, revela que Joacine ganhou tempo e o partido Livre deve ter perdido da deputada. Um assunto que também está em destaque no DN, sobretudo o Congresso do Livre, cuja nova direcção foi eleita com 86,36% dos votos.