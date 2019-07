Quatro utentes assistidos no hospital após libertação de cloro em piscina de Odivelas

Quatro utilizadores das piscinas municipais de Odivelas foram hoje assistidos no Hospital Beatriz Ângelo, na sequência da libertação de gases com cloro, mas já tiveram alta hospitalar, disse o vereador da Proteção Civil do município.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa indicou à Lusa que o “derrame de cloro” provocou oito feridos ligeiros, sendo que, destes, quatro tiveram de ser transportados para o Hospital Beatriz Ângelo, no concelho de Loures.

Em declarações à Lusa, o vereador João Paulo da Cruz António explicou que, pelas 12:30, depois de dois funcionários sentirem “irritação nos olhos”, o espaço foi evacuado em “menos de dez minutos”, apontando como causa da ocorrência uma “fuga de gases com cloro” proveniente de um “recipiente com químicos que continha cloro”.

O autarca contou que após a troca da tampa desse recipiente, os níveis voltaram ao normal, acrescentando que a piscina possa ser reaberta ainda no decorrer do dia de hoje.

O alerta para este incidente foi dado às 12:29, tendo sido mobilizados para o local 18 operacionais, apoiados por oito viaturas.