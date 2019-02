PSD ganha eleições intercalares de Travassô e Ois da Ribeira em Águeda

O PSD ganhou este domingo as eleições intercalares para a Assembleia da União de Freguesias de Travassô e Ois da Ribeira, em Águeda, distrito de Aveiro, obtendo 714 votos, segundo dados fornecidos pela Câmara Municipal.

O movimento “Juntos” foi a segunda força mais votada, recolhendo 286 votos, seguindo-se o CDS, que ultrapassou o PS ao obter 174 votos contra os 105 dos socialistas.

O Bloco de Esquerda teve 20 votos e a CDU 18, registando-se ainda 13 votos nulos e 20 votos em branco num total de 1331 votantes nas três mesas de voto instaladas.

Sérgio Neves, o cabeça de lista do PSD, já tinha vencido as eleições autárquicas de 2017, mas não teve condições para formar um executivo maioritário, o que levou os efetivos e suplentes do PSD a pedirem a demissão e provocar as eleições intercalares hoje realizadas.