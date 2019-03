Profissionais de saúde vacinaram-se menos contra a gripe este ano

A vacinação contra a gripe entre profissionais de saúde desceu na última época gripal, apesar de já ser tradicionalmente das taxas mais baixas entre os grupos a quem a vacina está recomendada, segundo dados ontem divulgados.

O relatório do Vacinómetro, que monitoriza a vacinação contra a gripe em grupos prioritários, mostra que cerca de 1,3 milhões de portugueses com 65 ou mais anos se vacinaram nesta época gripal 2018/2019.

Assim, quase 66% das pessoas a partir dos 65 anos tomaram a vacina, representando um aumento em relação à época gripal 2017/2018, em que 62% dos idosos foram vacinados, segundo os dados a que a agência Lusa teve acesso.

No sentido inverso, esta época houve um “declínio na vacinação entre os profissionais de saúde com contacto direito com doentes”, passando de uma taxa superior a 55% de vacinados para 52% em 2018/2019.

Os profissionais de saúde foram mesmo o único grupo considerado prioritário a ter taxa de vacinação mais reduzida do que na época gripal anterior.

Os portadores de doença crónica passaram de 52,1% de taxa de vacinação em 2017/2018, para mais de 55% em 2018/2019. Também nos portugueses entre os 60 e os 64 anos houve uma subida de cerca de dois pontos percentuais.

A Direção-geral da Saúde considera fortemente recomendada a vacinação contra a gripe em pessoas a partir dos 65 anos, em doentes crónicos ou imunodeprimidos a partir dos seis meses, em grávidas e em profissionais de saúde ou cuidadores em instituições.

A vacina também é aconselhada a pessoas entre os 60 e os 64 anos.

Do total das pessoas que levaram nesta época a vacina da gripe, mais de 60% fê-lo por recomendação médica, 15,8% por iniciativas dos locais de trabalho, 14% porque pretendia estar protegidos e apenas 5,5% porque sabem fazer parte de um grupo de risco para a gripe.