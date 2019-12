Primeiro-ministro quer manter “saudável convivência” com o Presidente

O primeiro-ministro enalteceu hoje a “saudável convivência” entre Governo e Presidente da República e afirmou querer manter esse relacionamento que, no seu entender, tem contribuído para unidade do país e para a sua projeção externa.

“Aqui estamos para manter esse relacionamento da forma mais saudável, que eu acho que tem sido muito positivo para a imagem externa do país e para a unidade interna no país. Acho que o país aprendeu muito ao longo destes quatro anos da saudável convivência entre órgãos de soberania e eu acho que seguramente assim iremos continuar a manter”, afirmou.

António Costa, que falava numa apresentação de cumprimentos de boas festas ao Presidente da República por parte do Governo, anteviu um ano de 2020 “muito exigente” e apontou vários “desafios estratégicos” de longo prazo a “enfrentar em conjunto” com o chefe de Estado, apesar de Marcelo Rebelo de Sousa terminar o seu mandato em março de 2021.

“Estamos no início das nossas funções. Temos quatro anos pela nossa frente e um ano novo que vai ser também o início de uma nova década, em que temos vários desafios estratégicos para enfrentar em conjunto”, declarou o primeiro-ministro, na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém, em Lisboa.

António Costa destacou os combates às alterações climáticas e às desigualdades e os desafios associados à demografia e à transição digital, acrescentando: “Sabemos que o senhor Presidente da República partilha connosco da preocupação com todos estes objetivos e que será sempre atento na forma como o país se mobiliza coletivamente para enfrentar estes desafios”.

Quanto ao relacionamento institucional, o primeiro-ministro disse ao chefe de Estado que “sabe com o que pode contar” da parte do seu executivo e que desse ponto de vista “o próximo ano será igual a todos os anos” desde que Marcelo Rebelo de Sousa iniciou funções, em março de 2016.

No início do seu discurso, António Costa disse que esta cerimónia de apresentação de cumprimentos de boas festas é não só “um dever institucional”, mas também um “gosto especial e pessoal” dos membros do Governo, que “como todos os portugueses”, também querem “ter uma ‘selfie’ com o Presidente da República”.

No final, o primeiro-ministro ofereceu como lembrança ao Presidente da República um cachecol da Federação Portuguesa de Futebol, com os símbolos olímpico e paralímpico, a pensar nas competições desportivas de 2020.

“Nós, portugueses, quando queremos, somos sempre os melhores, e consigo seremos seguramente os melhores, senhor Presidente”, concluiu, em tom otimista.

Nesta cerimónia estiveram 15 dos 19 ministros do XXII Governo Constitucional e os secretários de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, Adjunto do primeiro-ministro, Tiago Antunes, e da Presidência do Conselho de Ministros, André Caldas.