Presidente do IPO/Porto e autarcas de Santo Tirso e Barcelos detidos pela PJ

A Polícia Judiciária (PJ) deteve hoje o presidente Instituto Português de Oncologia do Porto, um autarca de Santo Tirso e outro de Barcelos, e uma empresária por corrupção, tráfico de influência e participação económica em negócio.

Em comunicado, a Directoria do Norte da PJ explica que a detenção está relacionada com “negócio no âmbito de contratação pública” e resulta de “inquérito titulado pelo Ministério Público -- Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) do Porto”.

Em causa está “a prática reiterada de viciação de procedimentos de contratação pública com vista a favorecer pessoas singulares e colectivas, proporcionando vantagens patrimoniais”.