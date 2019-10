PJ detém homem de 67 anos suspeito de abuso sexual de crianças

A Polícia Judiciária (PJ) de Vila Real, procedeu à identificação e detenção de um homem de 67 anos em Moncorvo, pela presumível autoria de dois crimes de abuso sexual de crianças, informou hoje a PJ.

“Os factos ocorreram no decurso do mês de agosto de 2019, numa residência situada em Torre de Moncorvo [no distrito de Bragança] e na pessoa de uma criança de nove anos de idade”, indicou aquela polícia.

segundo um comunicado emitido pela PJ,o detido, de 67 anos de idade e reformado, vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.