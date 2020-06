Pedro Lima deu a cara em campanha pela Madeira no pós-20 de Fevereiro

Pedro Lima foi uma das figuras públicas nacionais que participaram na campanha de solidariedade dos ‘Fãs da Madeira’, intitulada ‘Este ano vá de férias à Madeira - É bom para si e para quem lá está’, que surgiu depois da tragédia do 20 de Fevereiro, em 2010.

O actor português, assim como as 30 figuras públicas deram a cara pela campanha sem cobrar um cêntimo.

A iniciativa era constituída por spots de televisão e de rádio, anúncios de imprensa e um website.

Amante da prática de surf, esta era a frase que o acompanhava na campanha: “Eu vou sacar grandes tubos para o Paúl do Mar”.

Além de Pedro Lima, participaram também Margarida Rebelo Pinto, Rui Veloso, Maria Rueff, Fernando Alvim, Pedro Mourinho, Judite de Sousa, Manuel Luís Goucha, Guta Moura Guedes, a estilista madeirense Fátima Lopes, Pedro Granger, Rogério Samora, Virgílio Castelo, Marcelo Rebelo de Sousa, Rita Ferro Rodrigues, João Adelino Faria e Kátia Guerreiro. Muitos deles chegaram a estar presentes na apresentação da iniciativa, que decorreu no Hotel Pestana Palace.

Pedro Lima “era mesmo fã da Madeira”

Filipe Santos Costa, jornalista madeirense e mentor da campanha de solidariedade ‘Fãs da Madeira’, recordou que o actor se mostrou logo disponível para fazer parte desta iniciativa, até porque “era mesmo fã da Madeira” e “já tinha ido várias vezes fazer surf no Paul”.

“O Pedro foi dos primeiros nomes que pus numa lista que incluía actores, músicos, políticos e outras celebridades. Liguei-lhe e expliquei ao que ia: queria que ele cedesse para uma campanha, sem custos, a sua imagem, que valia bastante dinheiro. Ele respondeu logo que sim”, recordou.

O jornalista madeirense e mentor da campanha revelou que o actor encarou este desafio com profissionalismo, aliás como é conhecido pelos colegas de profissão.

“O Pedro não podia ter sido mais solícito e profissional. Concordou com tudo o que lhe propusemos, e acabou por ser uma das caras dos cartazes de rua e anúncios de imprensa, fotografado pelo grande Carlos Ramos a simular uma pose de surfista. Confesso que era a minha foto favorita da campanha, pela alegria e boa-disposição que ele transmitia, com um bigode ridículo a que estava obrigado por causa da personagem da novela que ele fazia na época. A campanha queria ser assim mesmo: alegre, positiva, feliz com a ideia de ir à Madeira para umas grandes férias”, disse.

Depois da realização dessa campanha, lembra-se que Pedro Lima era sempre simpático quando se encontravam nos ‘corredores da fama’.

“Não ficámos amigos depois disso, mas falávamos sempre que nos encontrávamos. O cumprimento dele era quase sempre o mesmo: “Então, tens ido à Madeira?”, contou.

Recorde-se que Pedro Lima foi encontrado morto este sábado de manhã, na Praia do Abano, no Guincho.

Inicialmente, a comunicação social avançou o actor estava desaparecido há dois dias. No entanto, o director de programas da TVI, Nuno Santos, revelou que esteve em gravações durante o dia de ontem, sexta-feira. Pedro Lima estava a gravar uma nova novela, ‘Amar Demais’, que irá estrear em Setembro, na qual era protagonista.

O alerta foi dado por dois amigos e, segundo a CMTV, o actor terá enviado mensagens de despedida, pelas 07 horas de hoje, e deixado uma carta.

O corpo de Pedro Lima estava no mar, junto a uma falésia. Foi localizado e recuperado por uma embarcação da Estação Salva-vidas de Cascais, com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Alcabideche, da PSP e da Polícia Marítima.

O conhecido actor tinha 49 anos e cinco filhos.

Além de actor e de modelo, foi também atleta olímpico na modalidade de natação, por Angola, tendo representado o país em 1988 e 1992.

Pedro Lima, conhecido por ser de sorriso fácil, entrou no meio artístico através de Ricardo Carriço na Central Models. Iniciou-se na RTP2 a apresentar o programa ‘Magacine’ sobre cinema.

O actor participou em novelas, como ‘O Último Beijo’, ‘Ninguém como Tu’, ‘Fala-me de Amor’, ‘Ilha dos Amores’ e ‘A Outra’.

Além disso, também fez cinema e teatro. Recorde-se que Pedro Lima chegou a passar pela Madeira, no ano 2000, onde participou no espectáculo de teatro ‘Balas sobre a Broadway’. Uma encenação de Eduardo Gaspar para o MADS - Madeira Amateur Dramatic Society, que decorreu no Teatro Municipal Baltazar Dias.

A primeira vez que pisou um palco foi na Madeira.

Várias figuras públicas manifestaram o seu pesar pela sua morte nas redes sociais.