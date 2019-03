Mulheres, enfermeiros e ‘coletes amarelos’ manifestam-se

A actualidade em Portugal e no Mundo pode ficar marcada pelos eventos já previstos. Tome nota:

. Em Portugal, a inédita Greve Feminista marca o Dia Internacional da Mulher, que hoje se assinala, com cinco sindicatos com pré-avisos emitidos para a paralisação que a organização espera que seja uma “greve social” e um momento de reflexão.

A Greve Feminista, uma organização da Rede 8 de Março, um coletivo de organizações feministas, vai estar por todo o país, em Albufeira, Aveiro, Braga, Chaves, Coimbra, Lisboa, Porto, Viseu, Amarante, Vila Real, Évora, Fundão, Covilhã e São Miguel, nos Açores, entre manifestações e uma greve social.

Segundo a Rede 8 de Março, a greve feminista internacional divide-se entre greve ao trabalho laboral, greve ao trabalho doméstico, greve estudantil e greve ao consumo, e pretende alertar para o quotidiano das mulheres e perceber as várias discriminações de que são alvo, procurando uma solução global.

Na concentração em Lisboa vão marcar presença o primeiro-ministro, António Costa, e a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins.

O primeiro-ministro também vai almoçar com 18 figuras femininas relevantes na sociedade portuguesa, igualmente para assinalar o Dia Internacional da Mulher.

O almoço, que irá realizar-se na residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa, contará com a presença de várias personalidades da vida económica, como a vice-governadora do Banco de Portugal, Elisa Ferreira, e a presidente da Comissão de Mercados de Valores Mobiliários (CMVM), Gabriela Figueiredo Dias.

Entre as 18 convidadas estarão também figuras da área da cultura, como a presidente do Sindicato dos Jornalistas, Sofia Branco, e a realizadora de cinema Raquel Freire, enquanto o desporto feminino estará representado pelas atletas Patrícia Mamona e pela antiga medalha de ouro da maratona Rosa Mota. Estarão igualmente presentes personalidades da ciência e das letras, a primeira submarinista da Marinha Portuguesa, Noémie Freire, e a primeira mulher general nas Forças Armadas, entre outras.

. Milhares de enfermeiros são esperados numa marcha em Lisboa, organizada por um movimento de profissionais do setor com o apoio de vários sindicatos.

Alguns sindicatos, como a Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros (ASPE), convocaram para hoje uma greve nacional de enfermeiros para permitir a participação de mais profissionais no desfile.

Esta marcha ocorre depois de um período de especial contestação por parte dos enfermeiros, que se traduziu em duas greves em blocos operatórios e a um braço de ferro com o Governo, sobretudo depois de ter sido decretada uma requisição civil com o objetivo de travar a segunda paralisação.

. Os ‘coletes amarelos’ iniciam hoje aquilo a que chamaram “o ato decisivo”: vão bloquear a capital francesa até domingo, através de manifestações e da ocupação das principais ruas da cidade.

Antes de terminar, a 15 de março, o Grande Debate Nacional, uma série de debates em todo o país promovidos pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, para responder às exigências dos ‘coletes amarelos’, o movimento quer enviar uma mensagem direta ao Governo e bloquear durante três dias a Cidade das Luzes.

A ideia foi, mais uma vez, lançada nas redes sociais pelo grupo “France en Colère”, gerido por Éric Drouet - uma figura do movimento que ficou conhecida por incitar os restantes manifestantes a invadir o Palácio do Eliseu, a residência oficial do Presidente francês.

O grupo apelou aos ‘coletes amarelos’ de todo o país para se deslocarem a Paris e ocuparem espaços públicos com acampamentos e manifestações, bloqueando as ruas da cidade de hoje até domingo.

Em Paris, as manifestações devem começar junto à Torre Eiffel e estender-se a toda a capital, e existem também apelos para o bloqueio noutras cidades, como Bordéus.

As já tradicionais manifestações de sábado dos coletes amarelos, iniciadas em novembro de 2018 contra o aumento do preço dos combustíveis e depois alargadas a toda a política fiscal e social de Macron, têm vindo a perder fôlego, com menos de 40.000 manifestantes em toda a França no fim de semana passado - o número mais baixo até agora.

Nas manifestações, morreram mais de 20 pessoas, 1.800 ficaram feridas e, de acordo com dados do Ministério do Interior francês, mais de 8.000 foram detidas.

Uma sondagem divulgada no mês passado num jornal francês indicava que a maioria dos franceses (52%) defende o fim dos protestos nas ruas dos ‘coletes amarelos’.

. A final do concurso Sangue Novo e a apresentação das coleções de Duarte, Carolina Machado, Valentim Quaresma e Ricardo Preto, para o próximo outubro/inverno, marcam hoje a 52.ª edição da ModaLisboa, que decorre no Pavilhão Carlos Lopes.

A passerelle da ModaLisboa é inaugurada hoje com a final do concurso Sangue Novo, destinado a finalistas de cursos superiores de Design de Moda de escolas nacionais e internacionais e jovens ‘designers’ em início de carreira.

Rita Carvalho, Archie Dickens, Carolina Raquel, Federico Protto, The Co.Re (Inês Coelho e Rachel Regent) e Opiar (Artur Dias) foram os selecionados para a final na edição passada, em outubro.

. Nove filmes portugueses ou de coprodução portuguesa vão estar em competição na 34.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Guadalajara, que se inicia hoje naquela cidade no México e tem um português entre os jurados.

Pelo prémio de Longa-metragem Ibero-Americana de Ficção competem “O Grande Circo Místico”, uma coprodução entre Brasil, Portugal e França, do brasileiro Cacá Diegues, rodado em Portugal e com elenco nacional, e “Tristeza e Alegria na Vida das Girafas”, de Tiago Guedes, que terá estreia mundial no festival e é uma adaptação do cinema da peça de teatro homónima de Tiago Rodrigues.

Na lista de filmes da competição de Curta-Metragem Ibero-Americana estão “3 anos depois”, de Marco Amaral, que esteve na competição do Festival de Cinema de Locarno, na Suíça, em agosto do ano passado, “Letters from chilhood”, de José Magro, exibido em agosto no Festival Internacional de Curtas-metragens de São Paulo - Curta Kinoforum, e “Tomorrow Island”, da franco-argentina Gwenn Joyaux, uma coprodução entre Portugal, Reino Unido e Escócia.

O júri do Prémio Maguey integra o diretor do Queer Lisboa - Festival Internacional de Cinema Queer, João Ferreira.

. Desportivo de Chaves e Rio Ave defrontam-se no arranque da 25.ª jornada da I Liga de futebol, a partir das 20:30, e tentam regressar às vitórias, num cenário classificativo mais difícil para os transmontanos.

Os flavienses ocupam o 17.º e penúltimo lugar, e mesmo um triunfo, o que não acontece há quatro jornadas, não os tirará da zona de descida, tendo em conta que a primeira equipa a ‘salvo’, o Marítimo, no 15.º, tem mais quatro pontos.

A jogar em casa, a equipa de Tiago Fernandes não vence há quatro jogos, com dois empates e duas derrotas, uma situação semelhante à do Rio Ave, nono classificado, com três derrotas consecutivas na I Liga.

. Milhares de credores do BES têm até hoje para fazer a reclamação de créditos junto da comissão liquidatária, que depois decidirá os que têm direito a ser compensados ou não, devendo os rejeitados impugnar a decisão em tribunal.

Depois das reclamações de créditos apresentadas, nas próximas semanas deve ser conhecida a listagem de créditos reconhecidos e não reconhecidos pela comissão liquidatária do Banco Espírito Santo (BES), sendo que o processo de avaliação deverá demorar porque em causa estão mais de 30 mil reclamações, disse à Lusa fonte ligada ao processo.

Os credores cujos créditos não sejam reconhecidos (a decisão será enviada a todos em carta registada e no caso dos rejeitados explicando os motivos da recusa) têm de impugnar essa decisão junto do Tribunal de Comércio de Lisboa. O prazo para o fazer é de dez dias (corridos).

A comissão liquidatária do BES deverá reconhecer créditos dos credores privilegiados (como a autoridade tributária) e credores comuns (como fornecedores), mas poderá indeferir os pedidos de credores que tenham alguma subordinação, caso de investidores que compraram produtos financeiros, assim como acionistas.

. O salão imobiliário Imobinvest, que se inicia no Porto, terá cerca de 60 expositores e mais de 10 seminários com o foco em possíveis oportunidades de negócio e de investimento, indicou hoje a organização.

“Este evento é dedicado ao público em geral, que poderá encontrar oportunidades de compra e venda, assim como de investimento”, segundo a organização da Imobinvest, evento que também é dedicado ao público profissional.

Em agenda estão seminários temáticos como “Trabalhe o seu Marketing Digital” ou “Pontos Vitais da atividade imobiliária”, bem como “Medidas e Instrumentos de captação de nova oferta para arrendamento habitacional / Aumento da estabilidade e segurança no arrendamento”, este da responsabilidade da Associação dos Mediadores do Imobiliário de Portugal.

A feira deverá contar com cerca de seis dezenas de expositores desde empresas a instituições ligadas ao imobiliário.

. As mulheres argentinas assinalam hoje o Dia Internacional das Mulheres com uma greve e uma grande manifestação contra a violência machista e a favor do aborto, num conjunto de iniciativas previstas para outras cidades do país.

A greve de hoje, que será a terceira e deverá ser sentida sobretudo sentida no setor público, tem como principal reivindicação a exigência da paridade salarial.

Dados oficiais mostram que na Argentina os homens recebem, em média, salários 25% superiores aos das mulheres.

Na capital, uma grande manifestação está marcada para hoje à tarde, com a partida da Praça de Maio e chegada junto ao Parlamento, atravessando a emblemática Avenida de Maio.

Além de Buenos Aires, estão previstas também manifestações noutras cidades.

. O Tribunal de Magistrados de Westminster, em Londres, avalia hoje o pedido de extradição para os Estados Unidos de três antigos banqueiros do Credit Suisse acusados de envolvimento no processo de dívidas ocultas de Moçambique.

O neozelandês Andrew Pearse, antigo diretor do banco Credit Suisse, o britânico Surjan Singh, diretor no Credit Suisse Global Financing Group, e a búlgara Detelina Subeva, vice-presidente deste grupo, detidos em 03 de janeiro, aguardam a extradição para os Estados Unidos, na sequência de um processo aberto pela justiça norte-americana.

Os três são suspeitos de contornar e defraudar os sistemas de controlo interno dos bancos, de omitir informações importantes sobre a probabilidade da corrupção nestas transações e de eliminar e substituir regras impostas pelo grupo financeiro.

Noutra instância, este processo, iniciado pela justiça norte-americana, aguarda também a extradição do antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, detido desde o final de dezembro na África do Sul, enquanto que o negociador do grupo de construção naval Privinvest, o libanês Jean Boustani, já está detido nos Estados Unidos.

Todos são acusados de envolvimento num esquema de corrupção que lesou o Estado moçambicano em 2.200 milhões de dólares (1.950 milhões de euros), devido a empréstimos ocultos às empresas estatais moçambicanas Ematum, Proindicus e MAM, garantidos pelo governo, cujos valores foram desviados para enriquecimento próprio dos suspeitos.

O caso, que conta com uma investigação própria também em Moçambique, vai ser julgado ao abrigo da Lei das Práticas de Corrupção Estrangeiras (FCPA, na sigla em inglês), que condena o pagamento de subornos a membros de governos estrangeiros para aprovação de negócios em benefício próprio.

Em 2016, a revelação de que o Governo moçambicano tinha prestado garantias do Estado escondidas em empréstimos levou à suspensão de vários apoios internacionais, incluindo do Fundo Monetário Internacional (FMI), contribuindo para a degradação das perspetivas económicas do país.

. A campanha eleitoral para as eleições legislativas de domingo na Guiné-Bissau termina hoje, com os principais partidos políticos do país a convergirem para a capital guineense, Bissau, onde vão realizar os comícios finais.

Depois de 20 dias de campanha eleitoral focada sobretudo no interior da Guiné-Bissau, os partidos candidatos às legislativas “queimam” as últimas horas de apelo ao voto na capital guineense.

O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), vencedor das legislativas de 2014, escolheu o Estádio Lino Correia, no centro da cidade, para o seu comício final, enquanto a segunda maior força política do país, o Partido de Renovação Social (PRS), vai terminar a campanha no bairro Lala Queima.

O Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15), partido criado por um grupo de dissidentes do PAIGC, vai terminar a sua primeira campanha eleitoral no jardim em frente à Câmara Municipal da cidade, perto da sua sede nacional.

Também a Assembleia do Povo Unido - Partido Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDGB), de Nuno Nabian, escolheu o centro da capital para fazer um comício de encerramento, neste caso junto ao porto de Pindjiguiti, onde também arrancou com a campanha eleitoral.

A campanha eleitoral decorreu, até ao momento, sem registo de incidentes.

Mais de 761 mil eleitores são chamados às urnas no domingo para escolher os novos representantes do parlamento guineense entre os candidatos apresentados por 21 partidos políticos.

. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, prossegue hoje a visita de Estado a Angola, visitando os municípios do Lobito e Catumbela, na província de Benguela.

O primeiro ponto da agenda do penúltimo dia da visita do chefe de Estado será no Lobito, onde Marcelo Rebelo de Sousa irá visita a sede do Porto. Ao final da manhã, a comitiva presidencial partirá para Catumbela de comboio. O almoço será em Benguela, no Palácio do Governador.

O chefe de Estado regressará a Luanda ao final da tarde, onde irá visitar o Laboratório Central Agroalimentar, antes da cerimónia de entrega do Prémio Manuel António da Mota.

Uma receção e um concerto oferecido pelo Marcelo Rebelo de Sousa em honra do Presidente da República de Angola, João Lourenço, encerrarão o terceiro dia da visita de Estado a Angola do chefe de Estado português.

. A Associação 25 de Abril inicia um ciclo de conferências que visam assinalar os 45 anos da revolução portuguesa de 1974, iniciativa que contará com a presença do primeiro-ministro, António Costa.

“25 de Abril, Identidade, Memória e Novas Lutas pelo Futuro” é o título da conferência que decorrerá na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, e que também contará com intervenções do antigo presidente da Assembleia da República Mota Amaral e dos historiadores Pacheco Pereira, Fernando Rosas e Maria Manuela Cruzeiro.

As restantes conferências decorrerão em abril e maio. A segunda sessão deste ciclo de conferências vai realizar-se na sede da Associação 25 de Abril (Lisboa) em 03 de abril e terá como lema “Memória(s) de Abril”. Em 06 de maio decorrerá a última conferência, de novo na Fundação Calouste Gulbenkian, com o tema “Europa, as novas lutas pelo futuro”.

. O parlamento debate medidas do Governo e projetos do PSD, CDS e PAN para apoiar os cuidadores informais, cuja associação se manifesta em frente à Assembleia para defender um estatuto próprio.

A presidente da Associação Nacional dos Cuidadores Informais, Sofia Figueiredo, disse à agência Lusa que “fica aquém” do que reclamam os cuidadores o que a proposta de lei do Governo traz, que são apenas “medidas de apoio” e não um estatuto que cubra “tudo da área laboral, social e saúde”.

Além da proposta de lei do Governo, serão hoje discutidos projetos de lei do CDS-PP, PSD e PAN, todos centrados na ideia de criação de um estatuto, benefícios sociais e fiscais por essa ocupação, regimes laborais especiais e direito a descanso com recurso a unidades de cuidados continuados para a pessoa dependente.