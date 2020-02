Mulher cria petição para engravidar do marido morto e já tem mais de sete mil assinaturas

Hugo, 29 anos, morreu na sequência de um cancro no colón, em Março de 2019, apenas 12 horas depois de casar com Ângela, 32 anos, num quarto do Hospital de São João do Porto. Deixou um último desejo: ter um filho com a mulher amada.

Para o efeito, crio-preservou o seu sémen e deixou o consentimento prévio para que este fosse utilizado por Ângela para engravidar. O problema é que, de acordo com a lei portuguesa, “não é lícito à mulher ser inseminada com sémen do falecido, ainda que este haja consentido no acto de inseminação”.

Não se dando por vencida, Ângela criou uma petição online, que pede ao Presidente da República que “seja discutido no Parlamento Português a Inseminação Artificial com sémen de cônjuge falecido”.

A história de amor de Ângela e Hugo está a ser contada pela TVI na minissérie documental, de quatro episódios, ‘Amor Sem Fim’.

Desde que o primeiro episódio da reportagem foi emitido, na segunda-feira, dia 3 e Fevereiro, quase oito mil pessoas já assinaram a petição.