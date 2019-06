Miguel Albuquerque na capa do Jornal Económico

O presidente do Governo Regional da Madeira está em destaque na capa desta semana do Jornal Económico, que sai em papel à sexta-feira. “A Madeira é um espinho atravessado na garganta do Primeiro-Ministro”, declara Miguel Albuquerque na entrevista. O jornal diz que o líder está confiante na vitória nas eleições regionais e ataca a TAP, que acusa de ser “um desastre”. Na manchete, o Fisco que tem “uma equipa ‘secreta’ que vigia, segue e fotografa contribuintes”, deste este jornal especializado.

Só 542 professores entraram no quadro, opta por colocar em manchete do Correio da Manhã. Na foto os ‘hooligans’ que ameaçam a final da Taça da Liga, onde Portugal vai defrontar a Holanda.

No JN, “Indisciplina na sala de aula faz crescer negócio das explicações”. Os pais procuram ajuda para alunos cada vez mais novos. “Governo abre guerra à gestão da TAP” é outra notícia maior na edição de hoje no jornal do Norte.

O Público coloca em grandes “Constâncio autorizou Berardo a ir levantar 350 milhões da Caixa”. Porque é dia de Ípsilon leia sobre “Orson Wells para além do cinema”.

No Diário de Notícias as gordas titulam “PS esvazia proposta de governo que reforçava Ministério Público”. Na imagem principal o diário colocou Trump e Macron de costas, mas de acordo. O motivo foi o Dia D.

O i dedica grande espaço a férias para crianças que as ajudam a crescer. Neste matutino ainda a guerra entre o Governo e a TAP, um tema que passa também pela primeira do Negócios, onde a notícia principal é a de que o Estado arrisca-se a perder 400 milhões de euros com lesados do BES. Na imagem, “O reinado de João Pereira Coutinho”.

“Jesus quer levar Jardel”, escreve a Bola. O novo técnico do Flamengo pediu para contratar o capitão do Benfica, acrescenta o jornal desportivo. O Record veste-se de verde: “Bruno Fernandes quase no Tottenham”, dizem as grandes. O Jogo prefere o azul e branco. “É a altura certa para dar o salto”, declara Saravia. Nesta primeira um destaque para a vitória ontem da Holanda frente à Inglaterra.