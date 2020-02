Lisboa recebe a ‘unconference’ de Analytics mais popular do mundo

A MeasureCamp Lisbon 2020 é um evento 100% gratuito mas com lugares limitados que terá lugar a 31 de Outubro (sábado anterior à Web Summit) nas instalações da Universidade Nova, em Campolide.

Fundada em 2012 por Peter O’Neill, a MeasureCamp assumiu-se desde logo como um evento especial e diferente das tradicionais conferências, focada em temáticas como a Analítica digital e áreas directamente relacionadas (Online Marketing, Data Science ou SEO).

Inspirada ainda nos populares BarCamps do início dos anos 2000, esta acabaria também por se tornar num fenómeno global. Note-se que neste momento está presente em quase 30 cidades espalhadas pelo globo, incluindo Madrid, Londres, Moscovo, Sidney ou São Francisco, e com outras metrópoles a se quererem juntar a esta já enorme comunidade.

Estamos, pois, perante uma ‘desconferência’ (ou ‘unconference’), que, para os menos familiarizados com esta modalidade, tratam-se de palestras em que os participantes assumem, também, o papel de oradores. As sessões são definidas no início do dia e todos são incentivados a partilhar os seus conhecimentos, seja através de uma apresentação, workshop, mesa-redonda ou jogo educativo. Vale quase tudo: o caos é assumido com naturalidade e acaba muitas vezes por fazer parte desta equação. E o networking ganha mesmo outro sentido, devido ao seu aspecto mais informal, democrático, natural e inclusivo.

É importante referir que este é um evento apenas possível graças ao voluntários e patrocinadores, que asseguram toda a logística e garantem ainda as refeições e bebidas (também gratuitas e durante todo o dia do evento).

A disponibilidade de bilhetes (de registo obrigatório) será anunciada em diferentes alturas e até bem próximo do dia do evento, por isso o melhor mesmo é ficar atento à página oficial ou ao twitter, para actualizações e informações em tempo real.