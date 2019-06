José Luís Carneiro inicia hoje uma visita à Venezuela

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas inicia hoje uma visita à Venezuela, prevendo, até quarta-feira, passagens por Valencia e Maracay, além de Caracas, e uma receção à comunidade portuguesa, ainda por ocasião do Dia de Portugal, na residência oficial do embaixador português, em que o jornalista Felipe Gouveia, correspondente da agência Lusa, o padre Alexandre de Sousa e o jornal da comunidade Correio da Venezuela serão distinguidos com a Medalha de Mérito das Comunidades Portuguesas.

Esta será a sexta deslocação de José Luís Carneiro ao país, sendo que cinco das anteriores incluíram contacto direto com a comunidade e a mais recente, em maio, aconteceu no âmbito de uma missão do Grupo de Contacto Internacional para a Venezuela.

José Luís Carneiro vai visitar clínicas e associações de prestação de serviços médicos à comunidade portuguesa, uma iniciativa implementada pelo movimento associativo luso-venezuelano que conta com o apoio financeiro do Estado português, e reunir-se-á também com cônsules honorários, conselheiros das comunidades e dirigentes associativos de Caracas e Valencia.

Segundo dados do Governo, estão registados nos consulados da Venezuela cerca de 180.000 portugueses, mas estima-se que o total de portugueses e lusodescendentes no país possa ultrapassar os 300 mil.