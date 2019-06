Hotel só para adultos com Spa ‘vegan’ abre a 15 de Junho no centro de Albufeira

O centro histórico de Albufeira vai ter um novo hotel só para adultos, com um Spa ‘vegan’ orgânico, num investimento de 10 milhões de euros, disse hoje à Lusa fonte do grupo hoteleiro promotor do projeto.

Com abertura prevista para 15 de Junho, o hotel Califórnia Urban Beach Hotel, de quatro estrelas, tem 80 quartos espalhados por nove pisos e resulta da reconversão de um antigo hotel, com mais de quarenta anos.

A unidade, localizada junto à Praia dos Pescadores, destina-se exclusivamente a maiores de 18 anos e insere-se num segmento que aposta na sustentabilidade ambiental, incluindo na sua oferta, segundo fonte do Grupo Details Hotels & Resorts, “o primeiro Spa vegan orgânico de Portugal”.

A mesma fonte adianta que este será o primeiro hotel de quatro estrelas, no centro da cidade, a “estar aberto durante todo o ano”, oferecendo aos clientes quatro tipologias de quartos, de acordo com a sua dimensão, que vai do S até ao XL.

O edifício foi alvo “de uma remodelação intensa de oito meses”, que abrangeu a reformulação total das infraestruturas técnicas e do design de interiores.

Foram também criados novos serviços, nomeadamente, um ginásio, uma receção VIP, um “lounge cocktail bar” e o Spa, que deverá abrir até ao final do mês de junho.

Segundo a mesma fonte do grupo, no Spa “são apenas utilizados produtos 100% naturais, com certificação ‘vegan’”.

Este é o quarto hotel em Albufeira e o quinto do grupo no Algarve, que, com este investimento, quer assumir-se “como um dos maiores grupos hoteleiros do Algarve”.