Guarda é “Cidade Natal” entre os dias 1 e 25 de Dezembro

A Guarda vai voltar a ser “Cidade Natal” entre os dias 1 e 25 de Dezembro, por iniciativa da Câmara Municipal que, durante a quadra natalícia, pretende atrair visitantes e estimular o comércio de proximidade.

A Câmara Municipal da Guarda, presidida por Álvaro Amaro (PSD), refere em comunicado que naquele período “a Guarda brilha mais alto com a Cidade Natal”, proporcionando um programa de animação natalício que “promete aconchegar o coração” dos guardenses e dos visitantes.

A Praça Luís de Camões, junto da Sé Catedral, será novamente o centro de toda a animação.

Este ano, o espaço da iniciativa “Cidade Natal” terá uma pista de gelo e um comboio elétrico, “com a sua bonita estação de madeira e um percurso mágico”, segundo a autarquia.

Naquele local também estará uma enorme árvore de Natal interativa, um coreto musical, um carrossel parisiense, a Casa do Pai Natal, o Foto Balão e a Ilha do Gelo.

No âmbito da animação de Natal serão realizadas iniciativas em outros locais da cidade da Guarda, como é o caso dos jardins José de Lemos e Frei Pedro.

Os dois espaços irão receber, entre 01 de dezembro e 07 de janeiro, a atividade “Magia de Natal”, que inclui presépios e árvores de Natal, realizados por instituições particulares de solidariedade social e escolas do ensino público e privado do concelho.

O programa inclui ainda, no dia 09 de dezembro, entre as 10:00 e as 22:00, a realização da feira social “Aconchego de Natal”.

“Nesta quinta edição, a iniciativa solidária realiza-se no Centro Comercial La Vie e volta a reunir num só espaço as instituições da rede social da Guarda, promovendo através delas a venda de artesanato, manualidades, produtos regionais e doçaria e cujo valor das vendas reverterá para ajudar quem mais precisa neste Natal”, segundo a nota.

O Município da Guarda organiza também um Concurso de Montras de Natal, dirigido aos estabelecimentos comerciais do concelho, que decorrerá entre 01 e 31 de dezembro.

O concurso pretende “contribuir para a dinamização, promoção, atratividade e divulgação do comércio de proximidade” e a montra vencedora receberá um prémio no valor de 1.000 euros.

Com o programa de animação de Natal, a autarquia da Guarda pretende “dar ainda mais vida à Guarda, atraindo visitantes, revitalizando o coração da cidade, estimulando o comércio de proximidade, envolvendo as instituições públicas e privadas e ao mesmo tempo devolver a autoestima aos guardenses, despertando o espírito natalício, próprio desta época festiva”.