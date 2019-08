Fogo que deflagrou em Tomar está activo e a lavrar com “alguma intensidade”

O fogo que deflagrou hoje à tarde em Tomar continuava pelas 22:30 ativo e a lavrar com “alguma intensidade” nos concelhos de Abrantes e Constância, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

“O vento está muito forte”, adiantou a mesma fonte, ressalvando, contudo, que não existem populações em risco, nem houve até agora necessidade de evacuar qualquer aldeia.

Segundo a mesma fonte, uma das frentes dirige-se para a zona da aldeia de Montalvo, no concelho de Constância, mas os bombeiros estão no local para fazer “o perímetro de segurança”.

Ao início da noite outra frente esteve perto da aldeia de Martinchel, no concelho de Abrantes. Contudo, nesta zona, o fogo já está agora em fase de rescaldo.

De acordo com as informações disponíveis no ‘site’ da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, cerca das 22:30 o incêndio estava “com duas frentes” ativos e estavam envolvidos nas operações 556 operacionais, apoiados por 158 viaturas.

O incêndio começou cerca das 16:00 em Tomar, no distrito de Santarém, entrando nos concelho de Abrantes e Constância depois de passar o rio Zêzere, junto à barragem de Castelo de Bode.

As chamas provocaram queimaduras num bombeiro, considerado ferido ligeiro, que foi assistido no Hospital de Abrantes.

Segundo a Proteção Civil, ao final da tarde, cerca das 17:40, um dos aviões que participava no combate ao fogo teve que amarar na barragem de Castelo de Bode, após abortar a descolagem na sequência de uma operação de ‘scooping’ (recolha de água).

O incidente apenas provocou danos materiais, tendo a tripulação saído ilesa.