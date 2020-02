Festival Entrudanças celebra Carnaval “diferente” na vila alentejana de Entradas

Concertos, animações, bailes e oficinas vão marcar a edição deste ano do Festival Entrudanças para celebrar um Carnaval “diferente” na vila alentejana de Entradas, no concelho de Castro Verde, entre sexta-feira e domingo.

O 20.º Entrudanças, promovido pela Associação Pédexumbo em parceria com a Junta de Freguesia de Entradas e a Câmara de Castro Verde, no distrito de Beja, vai decorrer em vários locais da vila e ter como tema o pão.

O festival vai proporcionar “um Carnaval diferente na planície alentejana”, através de uma programação “variada” e “marcada por uma componente muito forte de danças e músicas tradicionais” e também por actividades ligadas a saberes e tradições, explicou hoje à agência Lusa Marta Guerreiro, da Pédexumbo.

Segundo Marta Guerreiro, algumas atividades vão ser dedicadas ao tema do festival, como uma oficina sobre produção artesanal de pão e a iniciativa “Das sementes ao pão”, que vai incluir uma visita ao único moinho do concelho em atividade e onde haverá uma conversa, será provado pão com azeite (tiborna) e se ouvirá cante alentejano pelas vozes do grupo coral Os Ganhões de Castro Verde.

O festival vai incluir, sobretudo, durante o dia, oficinas de danças, cante, acrobacia e gastronomia, animações musicais e de rua, uma feira de artesanato e visitas e, ao final da tarde e à noite, concertos e bailes, convidando à dança e à diversão.

O Entrudanças arranca na sexta-feira, às 18:00, com a abertura da Feira de Artesanato, na Praça Zeca Afonso, animação de rua com o trio Pele e Fole por ruas da vila, e a actuação do grupo coral alentejano As Ceifeiras de Entradas, no Museu da Ruralidade.

Os bailes do festival, no salão do Centro Recreativo de Entradas, vão ser animados por vários grupos, como os portugueses BalSol, Dahù, Zikhamu e Jam.PT, os italianos Filippo Gambetta & Carmelo Russo, o frances Solune Duo e os espanhóis Trotabanda.

A oferta de concertos, animações musicais e cante alentejano vai incluir espetáculos de vários grupos, como Talego, Oh Laurinda, Moços da Aldêa, Ronda Tamborileira, Nova Aurora, Pagode do Gege, Cantares Feminino de Aljustrel, Violas Campaniças da Cortiçol e Vozes do Sul.

Um espectáculo da escola de circo social e educativo Circus VagabunT, um concurso de máscaras e uma actividade de sensibilização ambiental são outras ofertas do festival.

No sábado, a partir das 14:30, várias pessoas vão participar num desfile de Carnaval por ruas de Entradas com figurinos criados e será inaugurada, no Museu da Ruralidade, uma exposição com trabalhos realizados na edição deste ano do projecto artístico-comunitário desenvolvido com a comunidade local no âmbito do Entrudanças.

Através do projecto, intitulado “Mão na Massa”, os artistas Eduardo Freitas e Inês T. Alves desenvolveram várias actividades com alunos e a comunidade local do concelho de Castro Verde com base no desafio de pensar a sua relação com o pão, o corpo e o barro.