Desafio ‘Volta a Portugal em Fruta’ destinado aos alunos do 1.º Ciclo com inscrições abertas

O desafio ‘Volta a Portugal em Fruta’ desenvolvido pelo Centro de Frutologia Compal, destinado aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico das escolas de Portugal, continua com as inscrições abertas até ao dia 21 de Novembro, às 23h59. Inicialmente previsto para terminar esta sexta-feira, dia 15, o prazo acaba de ser alargado de forma a proporcionar a participação do maior número de escolas.

O projecto desafia os alunos do 1.º ciclo do ensino básico a desenvolverem, em turma, um trabalho criativo (desenho, ilustração, pintura, texto ou outro) envolvendo o Mapa das Frutas de Portugal.

Em parceria com o Centro de Informação Geoespacial do Exército e com o apoio DGADR (Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural) e APN (Associação Portuguesa de Nutrição), o Centro de Frutologia Compal desenvolveu o Mapa das Frutas de Portugal, onde estão representadas as frutas DOP (Denominação de Origem Protegida) e IGP (Indicação Geográfica Protegida) no território nacional.

Para além do Mapa das Frutas de Portugal, a iniciativa ‘Volta a Portugal em Fruta’ disponibiliza também materiais lúdico-pedagógicos que focam a importância da fruta nos hábitos alimentares e transmite conhecimento sobre a fruta em Portugal.