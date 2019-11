Corpo na pedreira de Vila Viçosa está preso e soterrado a 24 metros de profundidade

O corpo do trabalhador que sábado caiu numa pedreira em Vila Viçosa está preso e soterrado a cerca de 24 metros de profundidade, revelou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora.

O corpo do manobrador da máquina foi localizado por volta das 12 horas, mas os trabalhos de resgate continuam, não tendo sido ainda encontrada uma solução para retirar a vítima, disse a 2.ª comandante distrital de operações de socorro de Évora, Maria João Rosado.

A responsável explicou que, durante a manhã, começaram com trabalhos na escarpa “para despistar uma eventual hipótese de o operário de encontrar nessa área”, mas, entretanto, essa missão foi suspensa e as equipas iniciaram as operações de mergulho.

O corpo foi encontrado, por volta das 12 horas, “a cerca de 24 metros de profundidade”, acrescentou a responsável em declarações aos jornalistas no local onde estão a decorrer os trabalhos.

O homem de 50 anos “encontra-se soterrado numa câmara que foi construída pelo depositar das rochas”, apontou a mesma fonte do CDOS.

“Na parte superior está a máquina envolvida neste sinistro. Neste momento o corpo encontra-se preso e não é possível retirá-lo”, acrescentou.

As equipas de resgate estão a estudar várias hipóteses, entre as quais a de “recorrer a uma grua para fazer o desvio da máquina”.

O homem conduzia uma máquina que estava a fazer uma manobra de descarga de pedra quando, no sábado de manhã, caiu para o interior da pedreira, de uma altura de “cerca de 30 metros”.

A vítima de 50 anos residia no concelho vizinho de Borba.

Os trabalhos para resgatar o manobrador do ‘dumper’, que transportava pedras, tinham sido iniciados, durante a tarde de sábado, por mergulhadores da Força Especial de Protecção Civil e bombeiros da corporação de Reguengos de Monsaraz, que procederam a três mergulhos.

O comandante dos bombeiros de Vila Viçosa, Nuno Pinheiro, relatou à Lusa que o acidente ocorreu quando se procediam a trabalhos para “entulhar” e fechar a pedreira, localizada junto à estrada entre Vila Viçosa e Bencatel.

Entretanto, os meios no local foram reforçados hoje de manhã, encontrando-se no local 47 operacionais, com o apoio de 22 viaturas, dos bombeiros de Vila Viçosa e de Alandroal, com um mergulhador, da Força Especial de Protecção Civil, com seis mergulhadores, uma ambulância do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), além da GNR, com diversas valências e mergulhadores.

Este acidente aconteceu quase um ano depois do desastre ocorrido no concelho vizinho de Borba, que provocou cinco mortos, devido ao aluimento de parte de uma estrada municipal que arrastou terra e pedras para o interior de duas pedreiras.