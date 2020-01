Cheques-dentista desperdiçados

Cristina Ferreira está na capa da Visão. “Presidente Cristina?”, diz o título. “Um dia poderia representar todos os portugueses. E não iria falhar”, declara a apresentadora, referida neste artigo como a mulher mais popular do país. Na Sábado, os testes genéticos que são cada vez mais fiáveis e baratos e que dizem o que comer para perder peso, stress e para se sentir melhor. Indicam ainda as doenças que pode vir a ter. É o tema de capa desta semana.

Na imprensa diária, o presidente norte-americano, Donald Trump, ocupa em grande três das capas dos jornais nacionais. O Diário de Notícias sobre a questão da crise EUA-Irão titula “Trump e Rouhani baixam temperatura do conflito”. E complementa com uma reportagem com três iranianos em Portugal. A manchete de hoje é para o caso da morte do jovem cabo-verdiano. “Chegámos dez dias atrasados ao caso”, diz Polícia Judiciária.

No JN, o caso da subida de tensão entre EUA-Irão, declara: “EUA à defesa, Irão ao ataque”, e recorda que a embaixada norte-americana no Iraque foi alvejada após o discurso de Trump. As garrafais são sobre um empresário que mandou incendiar um prédio no Porto e vendeu-o quando estava na cadeia. O Orçamento de Estado merece chamada, com nota para o PSD-M PAN e PCP que garantem a aprovação.

“Trump responde a ataque com mais sanções económicas”, diz a capa do Público. A manchete revela que um terço dos beneficiários não usou o cheque-dentista do Estado, são mais de 100 mil e representam a taxa mais elevada de não utilização do financiamento para consultas e tratamentos desde 2014.

O conflito internacional esta em rodapé no Correio da Manhã, que coloca na imagem maior a queda do avião ucraniano ontem no Irão, provocando a morte a todos os 176 ocupantes. A notícia principal é para o caso das viagens patrocinadas pela Galp a um conjunto de políticos para assistir ao Euro 2016. “Crimes do Galpgate limpos com multas”, resume. O Estado encaixou 125 mil euros. Com espaço também na primeira deste jornal, a notícia de que o aumento extra nas pensões, que vai beneficiar 2 milhões de reformados, aprova o Orçamento.

O i coloca prefere dar força a nova de que o juiz Carlos Alexandre insiste em ouvir o Primeiro-ministro presencialmente no caso de Tancos, um tema referido também em outros jornais, em pequenas notas nas capas. “Orçamento deverá ser aprovado com abstenção” é outro destaque. A política internacional chega a esta página nobre através da referência ao sobressalto da economia portuguesa com a crise no Médio Oriente e da notícia de que o príncipe Harry e Meghan Markle separam-se da família real britânica.

O Negócios traz para manchete o documento orientador para 2020. “Governo prepara-se para dar mais a salários e pensões”. O jornal recorda que só falta um deputado para passar o Orçamento de Estado, que os reformados e a função pública são prioridade e as outras áreas onde poderá haver mudanças. As eleições do PSD merecem umas linhas e fotos. Outro tema maior é ao risco de Portugal, que caiu na primeira emissão de dívida pública do ano.

O mercado de Inverno mexe com os desportivos. “Leão sobe parada por Sporar”, escreve A Bola, um negócio que pode chegar aos 7 milhões. O Record prefere “Sporar quer o Sporting”. O Jogo fala do central portista Diogo. “Sérgio blindou Diogo”. A cláusula de rescisão está nos 40 milhões.