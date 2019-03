Cadeia de supermercados ‘Dia’ decide futuro

A esperada assembleia geral de acionistas da cadeia de supermercados Dia, prevista para quarta-feira, está rodeada de expectativa e apresenta-se como crucial para pôr fim à difícil situação que a multinacional espanhola tem vivido nos últimos meses.

A assembleia geral deverá marcar um antes e um depois, com os acionistas a serem obrigados a pronunciarem-se sobre o rumo a seguir pelo grupo de distribuição alimentar, optando entre a proposta do atual conselho de administração, com Borja de la Cierva à cabeça, e a aposta do multimilionário russo Mikhail Fridman, que emitiu uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a empresa.

Segundo a agência espanhola Efe, na agenda da reunião de quarta-feira estão oito pontos.

Os atuais gestores do Dia vão submeter a votação uma “operação-acordeão”, que se traduz numa redução de capital inicial para, posteriormente, proceder ao aumento de capital, com o objetivo de retirar o grupo da falência técnica em que se encontra desde dezembro, seguida de um aumento de capital de 600 milhões de euros.

Por seu lado, Fridman - que, através da sociedad LetterOne, detém 29% da empresa - propõe uma recapitalização de 500 milhões de euros, condicionada ao êxito da OPA e a um acordo com a banca credora para alargar os prazos de vencimento da dívida do grupo.

Nas últimas semanas tem-se intensificado a troca de acusações entre as diferentes partes, na qual estão também envolvidos vários acionistas minoritários, entre os quais o investidor português Luís Amaral, que, com uma participação de 2%, já manifestou publicamente o apoio à atual administração do Dia.

A delicada situação na empresa, que detém os supermercados Minipreço, deverá afetar os trabalhadores, sobretudo em Espanha, onde já foi apresentado um procedimento especial para obter autorização para suspender ou despedir trabalhadores, que abrange mais de duas mil pessoas e que vai ser negociada com os sindicatos.