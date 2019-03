Brexit e bebé-milagre dominam imprensa nacional de hoje

O Brexit continua na ordem do dia com a tentativa de Theresa May conseguir uma votação favorável ao acordo de saída. O Diário de Notícias questiona quem está na calha para suceder a May depois do Brexit.

Nesta matéria, o Jornal I fala do caos político à paródia que tem aumentado na Internet e alerta para o número de empresas que fogem do Reino Unido devido à instabilidade política e ao futuro pós-Brexit.

O bebé-milagre é outro assunto que está na ordem do dia desta sexta-feira, 29 de Março. O Diário de Notícias traz toda a história da mãe que doou o corpo para o filho nascer. O Jornal I adianta que Salvador nasceu bem e família despede-se da mãe Catarina.

O JN e o Correio da Manhã referem que o pai do bebé-milagre assume a guarda de Salvador.

Em destaque no JN está também a notícia de que o Ministério Público tem mais três meses para investigar o BES e que os testes psicológicos e de conhecimento atrasam a chegada de novos funcionários às escolas.

O Público destaca os milhões da linha de crédito do Governo que não chegaram às Câmaras Municipais para a limpeza da floresta. Como consequência, muitas autarquias não fizeram a limpeza dos terrenos em substituição dos proprietários.

Este matutino adianta ainda que andar de bicicleta vai fazer parte dos curriculos escolares. O objectivo é atingir média da UE em 2030.

No Jornal I, Costa fala pela primeira vez sobre ‘governo-família’ e diz que podem haver uma ou outra coincidência.

Para ler há ainda uma entrevista com o polémico chef Ljubomir stanisic que fala sem papas na língua.