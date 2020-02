Banif terá lavado 1,4 mil milhões de euros em 10 anos

É um dos temas em destaque na edição semanal da Sábado. A revista dá conta de que a Polícia Judiciária (PJ) suspeita que o Banif lavou 1,4 mil milhões de euros durante 10 anos.

Segundo a Sábado, a PJ e o Ministério Público começaram a investigar um gigantesco esquema de lavagem de dinheiro alegadamente feito pelo Banif numa história que junta a multinacional brasileira Odebrecht, a operação Lava Jato, relatos de delatores, dezenas de offshores e ainda escutas telefónicas.

“Veio a apurar-se que entre 2005 e 2015 houve clara utilização, por terceiros, de contas bancárias sediadas no Banco Internacional do Funchal – Banif, como contas de passagem (uma mesmo como ‘dormant account’) [conta sem movimentos durante longos anos e com dinheiro não reclamado pelos titulares] de valores elevadíssimos entre várias empresas internacionais e centros offshore”, pode ler-se no relatório da Unidade de Informação Financeira (UIF) da Polícia Judiciária (PJ) ao qual a Sábado teve acesso e que foi enviado em Agosto de 2015 ao então director do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), Amadeu Guerra.

“Na nota introdutória salientava-se que a inusitada descoberta tinha ocorrido após o Banif ter comunicado voluntariamente, apenas um mês antes, várias operações suspeitas de branqueamento de capitais. E que logo depois se tinha avançado para o bloqueio preventivo de três transferências financeiras suspeitas destinadas a contas em nome de offshores alegadamente controlados pela multinacional brasileira Odebrecht, envolvida no caso Lava Jato”, explicita ainda a revista, que adianta o facto da investigação estar bloqueada por falta de meios.