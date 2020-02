Análises aos dois novos casos suspeitos de infecção pelo coronavírus deram negativo

As análises aos dois novos casos suspeitos de infeção pelo novo coronavírus (2019-nCov) em Portugal deram negativo, informou a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Na nota, a DGS lembra que estes dois casos suspeitos tinham sido encaminhados na terça-feira para o Hospital Curry Cabral, em Lisboa.

Estes dois casos, que elevam para quatro o número de casos suspeitos em Portugal, são dois homens portugueses com 40 e 44 anos, residentes na zona da Grande Lisboa.

Um deles era contacto do grupo de cidadãos alemães contagiados no decurso de uma formação na Alemanha, ministrada por um funcionário da empresa que viajou da China para o efeito.

O primeiro caso de suspeita de infeção pelo novo coronavírus em Portugal foi reportado a 26 de janeiro num homem regressado da China e que esteve sob observação no Hospital Curry Cabral, por suspeita de infeção pelo novo coronavírus, que surgiu em dezembro passado em Wuhan. O segundo deu-se com um cidadão de nacionalidade estrangeira que deu entrada no Hospital de São João, no Porto, em 31 de janeiro.

Na terça-feira, em conferência de imprensa, a diretora-geral de saúde explicou que o cidadão português de 40 anos foi colocado em vigilância no regresso a Portugal e que foi o sistema de monitorização que permitiu a deteção precoce dos sintomas.

Vinte pessoas estão em internamento voluntário no Hospital Curry Cabral, depois de terem sido repatriadas de Wuhan (China), onde o vírus surgiu, em dezembro passado.

Aumenta para 490 número de vítimas mortais

O número de mortos provocados pelo novo coronavírus (2019-nCoV) subiu hoje para 490, com 64 mortes registadas na China nas últimas 24 horas, anunciaram as autoridades de saúde de Pequim.

De acordo com as autoridades chinesas, citadas pela agência Associated Press, o número total de pessoas infetadas com o novo coronavírus, detetado em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, capital da província de Hubei (centro do país), colocada, entretanto, sob quarentena, aumentou para 24.324.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há casos de infeção confirmados em mais de 20 países.

A Organização Mundial de Saúde declarou na passada quinta-feira uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, o que pressupõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial.

Estados Unidos retiram mais cidadãos de Wuhan

Duas aeronaves repatriaram hoje para os Estados Unidos cidadãos norte-americanos retidos em Wuhan, o epicentro da epidemia do novo coronavírus na China, anunciou o Departamento de Estado norte-americano.

Os dois voos transportam mais de 305 passageiros, no total, elevando o número de pessoas repatriadas por Washington por via aérea para “mais de 500”, segundo as autoridades norte-americanas.

Um primeiro voo, com 195 pessoas, deixou Wuhan na semana passada. Todos os passageiros foram colocados sob quarentena obrigatória, numa medida inédita no país desde os anos 1960.

“Todos os viajantes foram submetidos a análises no aeroporto antes da partida” e serão colocados em “observação médica” após chegarem, informaram as autoridades.

“O Departamento de Estado continua a trabalhar com a China para organizar um ou mais voos adicionais para norte-americanos que desejem retornar aos Estados Unidos a partir de Wuhan”, acrescentou.

Existe mais um voo agendado para quinta-feira.

O exército dos EUA está pronto para abrigar mil pessoas que serão colocadas em quarentena.

Washington também pediu aos seus cidadão que não visitem a China e encerrou as fronteiras dos Estados Unidos a viajantes estrangeiros que tenham estado no país asiático recentemente.