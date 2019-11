Entre Janeiro e Junho de 2020 o Aeroporto de Lisboa vai estar encerrado no período nocturno, entre as 23h30 e a 6h30. A notícia, avançada pelo Expresso, dá conta de que a easyJet vai cancelar voos, por via da limitação.

O aeroporto vai entrar em obras durante aquele período.

Neste momento a TAP voa do Funchal para Lisboa às 21h50. Caso existam atrasos esta ligação poderá ser afectada a partir de Janeiro. De Lisboa para o Funchal o último voo é às 23h15, 15 minutos antes do fecho do aeroporto.