Actor Pedro Lima esteve na Madeira com a peça ‘Balas sobre a Broadway’ no ano de 2000

O actor Pedro Lima chegou a passar pela Madeira, no ano 2000, onde participou no espectáculo de teatro ‘Balas sobre a Broadway’. Uma encenação de Eduardo Gaspar para o MADS - Madeira Amateur Dramatic Society, que decorreu no Teatro Municipal Baltazar Dias.

A primeira vez que Pedro Lima pisou um palco foi na Madeira.

A morte está a chocar o país. Por cá, o actor Nuno Morna lamentou o sucedido.

“2020 continua a ser um ano de merda. A maioria das pessoas não o sabem, mas primeira vez que o Pedro Lima pisou um palco para fazer teatro foi no Baltazar dias, e contracenou comigo. Numa peça chamada “Balas Sobre a Broadway”, uma adaptação do filme homónimo de Woody Allen, com produção do Mads Cia de Teatro. Ao longo dos anos íamos falando aqui e ali, lá muito de vez em quando. Um bom homem que nos deixa. Estou triste. Muito triste”, escreveu nas redes sociais.

Recorde-se que Pedro Lima foi encontrado morto este sábado de manhã, na Praia do Abano, no Guincho. O alerta foi dado por dois amigos.

Segundo a CMTV, o actor terá enviado mensagens de despedida e deixado uma carta.

O corpo de Pedro Lima estava no mar, junto a uma falésia.