Açores reforçam presença na maior feira de Turismo da Alemanha

Os Açores têm na edição deste ano da Feira de Turismo de Berlim uma presença “mais significativa”, com maior área e com um ‘stand’ “mais impactante”, na que é considerada uma das maiores feiras internacionais de turismo.

O maior mercado estrangeiro dos Açores na área do turismo é o alemão, representando cerca de 13% do total de dormidas no ano de 2018.

De acordo com a secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo dos Açores, Marta Guerreiro, “não há nenhuma outra região do país onde o mercado alemão tenha um peso tão grande como para os Açores”.

“Quer ao nível dos hóspedes, quer ao nível das dormidas, há um crescimento em relação ao ano anterior especialmente de louvar porque, como é sabido, este ano houve alguns constrangimentos ao nível das ligações aéreas, com as questões que aconteceram com a Air Berlin e com a Germania. Portanto, ter conseguido, não só manter os níveis de 2017, como também aumentar, é para nós muito positivo”, revelou Marta Guerreiro, em declarações à agência Lusa.

De acordo com números oficiais, a região dos Açores recebeu, em 2018, 86.500 hóspedes de origem alemã, registando um total de 337.300 dormidas.

O objetivo para o futuro passa por “continuar este caminho que diferencia os Açores dos outros destinos”, focando a região na natureza e na sua sustentabilidade, frisa a governante.

Nesta edição da feira de Berlim, os Açores contam com uma presença “mais significativa”, com uma maior área no expositor próximo às várias regiões de Portugal, e um “’stand’ mais impactante” no pavilhão dedicado à aventura.

“Os Açores estão representados na feira em duas áreas distintas, estamos junto a todas as outras regiões de Portugal, com vários parceiros, quer ao nível da hotelaria, ‘rent-a-car’, agências de viagens. Depois estamos também num outro pavilhão, ligado à aventura, onde temos uma presença específica só nossa, precisamente para promover as nossas atividades de natureza que, cada vez mais, são a nossa imagem de marca”, sublinha Marta Guerreiro.

“Este é o nosso posicionamento cada vez mais evidente e vincado”, acrescenta ainda.

E concretiza: “Estamos neste momento a percorrer um processo ao nível da certificação como destino turístico sustentável e isso é bastante importante na forma como nos colocamos em mercados, como o alemão, que valoriza cada vez mais a preocupação real com estas temáticas”.

Portugal venceu, esta quarta-feira, o prémio de Melhor Destino Europeu Sustentável da Europa, um galardão atribuído pela Feira de Turismo de Berlim e pela fundação sem fins lucrativos Green Destinations.

Para a secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo, esta distinção “é muito relevante”, lembrando Marta Guerreiro que “os Açores já integram há cinco anos o ‘top’ dos Cem Destinos Sustentáveis”.

Marta Guerreiro lembrou ainda que a feira de Berlim não se limita ao mercado alemão, já que também “se fazem negócios com operadores e ‘players’ de outros mercados que também” marcam presença nesta feira.

A ITB Berlim termina no próximo domingo e a presença portuguesa conta com as sete regiões das áreas promocionais turísticas portuguesas: Porto e Norte de Portugal, Centro de Portugal, ATL -- Associação Turismo de Lisboa, Alentejo, Madeira e Açores e mais de 90 empresas nacionais.