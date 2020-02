Açores abrem 135 vagas de quadro para docentes em toda a região

O Governo dos Açores abriu 135 vagas de quadros para docentes para o próximo ano letivo em toda as ilhas da região, do ensino pré-escolar ao secundário, segundo uma portaria publicada hoje em Jornal Oficial.

As 135 vagas de quadros incluem concursos internos e externos para o ano letivo de 2020/2021 e referem-se a três vagas para o ensino pré-escolar, 20 para o 1.º ciclo do ensino básico, 16 para o 2.º ciclo, 60 para o 3.º ciclo e secundário, oito para o ensino artístico e 28 para o ensino especial.

Em Santa Maria estão disponíveis quatro lugares, em São Miguel 61, na Terceira 32, na Graciosa cinco, no Faial 12, no Pico oito, em São Jorge um, nas Flores 11 e no Corvo um, adiantou a Secretaria Regional da Educação à Lusa.

Vasco Cordeiro destacou esta manhã, na formalização do programa de literacia “A a Z Ler Melhor, Saber Mais”, que desde 2015 foram criadas 890 vagas para professores, incluindo as 135 vagas para o próximo ano letivo hoje publicadas em Jornal Oficial, mas considerou ser necessário analisar a afetação desses recursos.

“Será que o trabalho dos professores está a ser direcionado para exatamente aquilo que é essencial? [...] Tenho ouvido, em diversas circunstâncias, queixas em relação ao peso excessivo do trabalho burocrático que afecta os professores”, afirmou.

Por isso, considerou, “é fundamental que, do ponto de vista da afetação dos recursos, eles sejam dirigidos para aquilo que verdadeiramente se espera e que devem fazer e o trabalho do professor deve ser o de ensinar, acompanhar, educar”.