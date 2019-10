Um novo paradigma

O dia 22 de Setembro trouxe uma nova realidade à política regional. O partido que sempre governou sozinho a Região, através de maiorias absolutas que foi conquistando, legislatura após legislatura, passou a precisar de um entendimento com o CDS Madeira para que, em conjunto, fosse construída uma solução de governo estável para os próximos quatro anos! O CDS perfila-se como o garante de uma solução que não deixará a nossa Região ao sabor dos humores, das teimosias ou dos afectos de quem quer que seja, pois o bom senso, a clarividência, a partilha de ideias e propostas, devem nortear a estratégia de ambos partidos olhando para o presente de forma responsável, preparando-se uma legislatura governativa cujas orientações programáticas devem resultar do entendimento conjunto, da partilha de propostas de ambos, tendo como objectivo primordial o benefício último das famílias da nossa terra, norteando-se a conduta dos decisores legislativos e executivos pelo bem comum e a causa pública! Os eleitores que confiaram, quer no PSD que no CDS, não perdoariam a nenhum dos dois partidos, se não fosse colocado o interesse das famílias, das empresas, dos mais desfavorecidos, os que mais precisam, acima de quaisquer outros intuitos político-partidários! Os dados estão lançados com a tomada de posse do novo governo; acreditamos que este entendimento entre o PSD e o CDS foi a solução escolhida pela maioria da população que votou nos dois partidos, solução que foi reiterada e sufragada nas eleições do passado dia seis de Outubro, pois voltaram a demonstrar, atendendo aos resultados eleitorais dos mesmos, que confiam nesta solução de governo. É preciso dar tempo ao tempo! As decisões, as linhas estratégicas do programa são para implementar em quatro anos! Não se pode pedir ao XIII governo da Madeira que faça tudo num ano; todavia estamos em crer que vai haver mudanças objectivas, ao longo de 2020, para bem de toda a população da Madeira e do Porto Santo!