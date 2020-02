Jo, minha querida, vem cá especializar-te

Jo, minha querida, importas-te de te ir embora? Não voltes a assaltar a nossa inteligência com esse ar mansinho, de quem é vítima de chicotes e chibatas. Já lá foi o tempo. Não és novidade, digo-te do fundo do meu coração apertado, causas-me mais angústias do que ver que o parlamento madeirense ficou sem aquele pai e aquela filha que animavam a malta. Só nunca percebi porque ela nunca apareceu em cuecas como ele, mas enfim.

Sabes, querida Jo, acho que neste momento é só o que te falta. Apareceres ao parlamento de cuecas, de relógio ao peito, de bandeira nazi, mas não vale a pena tentares chamar a atenção, porque, aí como aqui, os que votaram em projetos como o teu, esfumaram-se e hoje nem os vemos. Nem um coelho fora da toca.

Lembro-me de um presidente que aqui andou (também apanhado de cuecas, mas foi antes de vestir o fato de Carnaval), que dizia que éramos um povo superior. Tivemos tudo isso primeiro. Mas cruzes, mulher, nunca ninguém neste calhau, nem quando o parlamento tinha quase 70 deputados disse, como tu, que nasceu para estar ali. Bem vistas as coisas, houve quem tivesse nascido para quase morrer ali, de tantos anos sentados nas cadeiras e só saíram quando já não podiam entrar por causa da algália e por não se lembrarem onde tinham deixado a dentadura.

Jo, minha querida, aproveita que agora estás sentada ao pé da porta, lá na última fila, que perdeste o direito de falar e de interpelar o governo e toma o último pingo de dignidade que te resta, antes de entrares em cuecas no hemiciclo para chamares a atenção. Não te armes em em vítima, aqui tivemos diversos casos desses e os psiquiatras tomaram conta deles. Vem até cá, mas escolhe um dia em que o aeroporto esteja aberto, vem conhecê-los, trocar experiências, aprender que não nasceste para estar aí a não ser para provar que os deputados merecem ser torturados. Pena não poderes pedir asilo ao principado, porque o outro foi esperto e vendeu-o para pagar dívidas. Pensando bem, os Ministros das Finanças podiam ter aprendido alguma coisa com o Renato e vendiam o país, para poder saldar as dívidas, mas só depois do alargamento da plataforma continental. Deve valer mais assim...

Olha, Jo, agora que finalmente estás perto da porta e não podes fazer nada, aproveita o wi fi do parlamento e vê os nossos vídeos de arquivo. Já tivemos os nossos doidos, agora conseguimos nivelar aquilo mais cima, até conseguiram uma coisa contrária à tua, juntaram dois partidos, vê lá tu, para fazer um governo. Tu conseguiste partir a loiça toda, enfrentaste um partido inteiro e desgovernaste-te de tal forma que acabaste sozinha. Não te preocupes, podes vir para cá fazer a especialização. Somos doutorados em gente como tu, que parece a salvação das minorias e acaba a fazer asneira da grossa. É o que dá sermos um povo superior. Já agora, viram algum coelho a correr por aí?