Violência doméstica continua a afectar comunidade portuguesa no Canadá

Uma assistente social do Centro Abrigo, em Toronto, disse hoje que a violência doméstica é um problema que continua a afectar todas as comunidades no Canadá “incluindo a portuguesa”.

Cidália Pereira, supervisora no Centro Abrigo, uma instituição de solidariedade social de Toronto, diz que a resposta do abuso masculino sobre mulheres “não é simples”.

“Verificamos um número mais elevado de casos de abuso quando há problemas económicos, ou quando surgem desastres naturais”, explicou.

A assistente social alertou ainda que em caso de “dificuldades financeiras, falta de dinheiro, trabalho e das necessidades básica”, regista-se um “maior número de casos de abuso”.

Uma mulher é assassinada em cada seis dias no Canadá pelo seu parceiro, metade das mulheres com mais de 16 anos têm passado por uma experiência de abuso físico ou sexual, indicam dados da Fundação Canadiana de Mulheres.

A disparidade de género em vários campos, incluindo na política e religião cria o mito de que o homem tem “poder sobre a mulher”, referiu.

“Este mito, que o homem tem direito de controlar a mulher, de usar a forca, a violência, é um conceito comum. É errado e contra a lei”, lamentou Cidália Pereira.

Nos últimos anos, verificou-se uma mudança positiva na evolução na igualdade de género na sociedade mas “é necessário continuar a educar as pessoas”, só assim se pode reduzir a violência doméstica, defendeu.

Segundo a responsável, é através de campanhas informativas e educativas que se leva este tema à “consciência do público”, rompendo o silêncio e “promovendo a igualdade de género”.

O Centro Abrigo, em Toronto, está em actividade há 28 anos. É uma instituição sem fins lucrativos e tem como objectivo a integração dos recém-chegados ao Canadá, consciencializando a comunidade dos problemas de cariz social, nomeadamente os jovens, idosos e vítimas de violência doméstica. Presta serviço a mais de seis mil utentes por ano, 90% dos quais portugueses.

Segundo dados oficiais do Governo canadiano, há cerca de 480 mil portugueses e lusodescendentes no Canadá.