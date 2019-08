Venezuelanos aconselhados a adiarem viagens para os EUA devido à violência

O Governo da Venezuela recomendou aos venezuelanos que adiem as viagens para os Estados Unidos devido à “proliferação de atos de violência e crimes de ódio indiscriminado” como os ocorridos no último fim de semana.

“O Ministério de Relações Exteriores da Venezuela, sugere às cidadãs e cidadãos venezuelanos que tenham previsto viajar para o território dos EUA adiar as viagens ou extremar as precauções, dada a proliferação de atos de violência e crimes de ódio indiscriminado, expressos no último final de semana nas povoações de El Paso, Texas, e Dayton, Ohio, que deixaram 30 mortos e cerca de 53 feridos”, pode ler-se no comunicado.

Na mesma nota explica-se que “esses crescentes atos de violência encontraram eco e sustentação nos discursos e ações impregnadas de discriminação racial e de ódio contra as populações migrantes, pronunciadas e executadas pela elite supremacista que detém o poder político em Washington”.

“Só neste ano, essas ações custaram a vida de mais de 250 pessoas”, sublinha-se.

Segundo o Governo venezuelano, “um fator fundamental a considerar reside na indesculpável posse indiscriminada de armas de fogo pela população, encorajada também desde o centro do Governo federal daquele país”.

“Por isso é especialmente aconselhável evitar lugares onde ocorrem grandes aglomerações de pessoas. Em particular, recomenda-se não frequentar estes locais com menores de idade”, explica.

No comunicado sublinha-se ainda que “é importante alertar que a segurança dos venezuelanos está em risco, especialmente depois de terem sido declarados como uma ameaça pouco usual e extraordinária para a segurança nacional dos EUA, desde 2015”.

Segundo Caracas, os venezuelanos devem principalmente “evitar visitar algumas das cidades que estão entre as 20 mais perigosas do mundo”, como “Cleveland (Ohio), Detroit (Michigan), Baltimore (Maryland), St. Louis (Missouri), Oakland (Califórnia), Memphis (Tennessee), Birmingham (Alabama), Atlanta (Georgia), Stockton e Buffalo”.

No sábado em El Paso, uma cidade maioritariamente hispânica localizada perto da fronteira com o México, um homem de 21 anos abriu fogo num centro comercial, matando 22 pessoas e ferindo outras 26.

As autoridades detiveram o homem no local do tiroteio.

Estados Unidos congelam activos do Governo venezuelano

Por seu lado, os Estados Unidos congelaram todos os ativos do Governo venezuelano, uma decisão anunciada pela Casa Branca esta segunda-feira que traduz uma escalada das tensões com o líder socialista Nicolás Maduro.

A proibição aos norte-americanos de efetuarem quaisquer negócios com o Governo da Venezuela também entra em vigor imediatamente.

A ordem executiva assinada pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, citou a “usurpação” do poder de Maduro e abusos dos direitos humanos por parte daqueles que lhe são leais.

A decisão fica aquém de um embargo comercial imediato, mas ilustra a intensificação dos esforços dos EUA para remover Maduro do cargo desde que o Governo Trump reconheceu em janeiro o líder da oposição Juan Guaidó como o Presidente legítimo da Venezuela.

Sanções anteriores tiveram como alvo a indústria petrolífera da Venezuela, a fonte da maior parte das receitas de exportação do país.