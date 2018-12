Venezuela expulsa diplomata colombiano em resposta a medida idêntica de Bogotá

A Venezuela expulsou na quinta-feira um diplomata colombiano alegando que não possui as credenciais necessárias, um dia depois de Bogotá ter expulsado um diplomata venezuelano que acusou de envolvimento em atividades contra a segurança nacional.

O Ministério das Relações Exteriores venezuelano anunciou que na sequência da “expulsão arbitrária” de Carlos Manuel Pino Garcia, “decidiu, por razões de segurança de Estado e em aplicação do princípio de reciprocidade, expulsar (...) Juan Carlos Pérez Villamizar, que se encontra na Venezuela exercendo funções consulares sem contar com a acreditação correspondente”.

A medida é para ser executada em 48 horas, indicou o ministério.

Em comunicado, Caracas lembra a Bogotá “a sua obrigação de respeitar as convenções internacionais que voluntariamente subscreveu” em particular no que respeita ao pessoal das missões diplomáticas.

As autoridades colombianas detiveram o venezuelano Pino Garcia na quarta-feira, em Bogotá, por alegadamente estar envolvido em atividades contra a segurança nacional, que não especificou.

Funcionários da migração colombiana entregaram Pino Garcia, na quinta-feira, a elementos do Serviço Administrativo de Identificação, Migração e Estrangeiros da Venezuela.

Segundo a imprensa colombiana, a expulsão de Carlos Pino Garcia teve lugar na Ponte Internacional Simón Bolívar, que liga o Norte de Santander com o estado venezuelano de Táchira (sudoeste do país).

O Governo de Bogotá anunciou que Pino Garcia ficou impedido de entrar em território colombiano por um período de dez anos.

Bogotá explicou também que pode expulsar estrangeiros que “realizem atividades que atentem contra a segurança nacional” ou quando “existam informações de inteligência [serviços secretos] que indiquem que representa um risco para a segurança nacional, a ordem pública, a segurança pública e a tranquilidade social”.