UNICEF enaltece solidariedade dos portugueses em Moçambique

A directora executiva do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) enalteceu hoje a solidariedade dos portugueses para com as pessoas afectadas pelo ciclone Idai em Moçambique.

“Os portugueses deram um passo em frente, claramente, bem como o Governo português. Estamos muito gratos pela vossa generosidade e estamos impressionados com ela”, referiu Henrietta Forre, em conferência de imprensa, em Maputo, depois de uma visita à zona afectada.

“Sei que em Moçambique toda a gente sente o mesmo” em relação ao apoio português.

Inúmeras acções de solidariedade dos mais variados quadrantes da sociedade estão a surgir em Portugal para apoiar Moçambique, a par de apoio governamental que está a ser enviado para a cidade da Beira.

Henrietta Forre disse hoje que é necessário um mínimo de 30 milhões de dólares para reforçar as operações de socorro em Moçambique, mas Graça Machel, activista e antiga primeira-dama do país, referiu que vai ser preciso muito mais.

O balanço provisório da passagem do ciclone Idai em Moçambique voltou hoje a aumentar, subindo para 417 mortos.