UE anuncia nova ajuda para região dos Grandes Lagos

A Comissão Europeia anunciou hoje uma verba de mais de 34 milhões de euros para ajuda humanitária na região dos Grande Lagos, nomeadamente à República Democrática do Congo (RDCongo) e a refugiados oriundos do Burundi.

A maior fatia do financiamento destina-se à República Democrática do Congo (29,3 milhões de euros) e refugiados do Burundi que estão na Tanzânia e no Ruanda (4,3 milhões).

Um montante de 600 mil euros será atribuído a agências das Nações Unidas no Burundi para ajudar refugiados da RDCongo que estão instalados na vizinha República do Congo.

A região africana dos Grandes Lagos, segundo um comunicado, continua afectada por conflitos armados e insegurança.