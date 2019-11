Uber perde licença para operar em Londres

A Uber voltou a perde a sua licença para operar em Londres, no Reino Unido. Segundo o regulador dos transportes da capital britânica, a aplicação coloca a segurança dos passageiros em risco, adianta a Reuters.

Uma alteração no sistema da Uber permitiu que motoristas não autorizados carregassem as suas fotografias noutras contas, podendo assim transportar passageiros como se fossem o motorista reservado através da aplicação. De acordo com a Transport for London (TfL), a falha tornou possíveis pelo menos 14 mil viagens.

”É inaceitável que a Uber tenha permitido que os passageiros entrassem nos carros com motoristas provavelmente sem licença ou seguro”, afirmou Helen Chapman, directora de licenciamento, regulamentação e cobrança da TfL, esta segunda-feira, dia em que a licença da plataforma expira nesta cidade.

A empresa tem agora 21 dias para recorrer da decisão e pode continuar a operar durante todo o processo, o que “provavelmente levará a acções judiciais”, indica a agência noticiosa.

Em apenas dois anos é a segunda vez que a Uber perde a licença para operar na capital britânica. Decisão que pode afectar dezenas de milhar de motoristas.

Recorde-se que a multinacional norte-americana de carros particulares de aluguer começou a operar na Madeira na última quinta-feira, conforme o DIÁRIO deu conta em primeira mão.