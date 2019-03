Três ministros do governo francês apresentaram demissão

A ministra dos Assuntos Europeus, o Secretário de Estado para Assuntos Digitais e o porta-voz do Governo apresentaram hoje a demissão do Governo francês para se lançarem nas próximas campanhas eleitorais.

A responsável dos Assuntos Europeus, Nathalie Loiseau, será a cabeça de lista do partido presidencial La République en Marche (LREM) para as eleições europeias do próximo mês de maio.

Benjamin Griveaux, porta-voz do governo, e Mounir Mahjoubi, responsável pelos Assuntos Digitais, preparam-se para disputarem entre si a candidatura pelo partido do Presidente Emmanuel Macron nas eleições municipais de 2020, em Paris.

Os nomes dos ministros que irão substituir os três dirigentes ainda não foram anunciados, mas fontes governamentais garantem que os novos governantes serão anunciados até sexta-feira, após o regresso do primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, do Qatar.

O conselheiro europeu de Emmanuel Macron, Clément Beaune, está entre os favoritos para ocupar a chefia do Ministério dos Assuntos Europeus.