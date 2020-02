Tolentino Mendonça apresenta abertura dos Arquivos do Vaticano para o pontificado de Pio XII

De acordo com o Pastoral da Cultura, o cardeal José Tolentino Mendonça, arquivista e bibliotecário do Vaticano, encabeça um conjunto de nove responsáveis que, esta quinta-feira, dia 20 de Fevereiro, irão apresentar a abertura dos Arquivos da Santa Sé para o pontificado de Pio XII (1939-1958), que se realiza no dia 2 de Março.

O encontro está marcado para as 10h30, sendo que contará com a participação do prefeito e vice-prefeito do Arquivo e três dos seus técnicos, bem como de responsáveis dos Arquivos da Congregação para a Doutrina da Fé, da Congregação para a Evangelização dos Povos, e da Secção para as Relações com os Estados da Secretaria de Estado da Santa Sé.