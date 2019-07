Tempestade no norte da Índia provoca pelo menos 33 mortos

Pelo menos 33 pessoas e outras 13 ficaram feridas na sequência de uma tempestade que atingiu no domingo o estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia, informaram hoje as autoridades.

De acordo com Sandhya, oficial dos serviços de emergência daquele estado, as vítimas terão sido atingidas por um raio.

Pelo menos 20 casas também ficaram destruídas após a tempestade, indicou o mesmo responsável.

Fortes chuvas e relâmpagos atingiram a região quando muitas pessoas se encontravam a trabalhar ao ar livre. Segundo o agente da polícia Radyuman Singh, sete pessoas, incluindo uma criança, morreram num campo de arroz.

Já o ministro-chefe de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, informou que as famílias das vítimas vão receber uma indemnização de 400 mil rupias (cerca de 5.100 euros).