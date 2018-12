Taiwan prevê que guerra comercial China/EUA dure pelo menos mais um ou dois anos

O governador do Banco de Taiwan, Yang Chin-long, afirmou no parlamento que a disputa comercial entre a China e os Estados Unidos não será resolvida no curto prazo, mas que “durará pelo menos um ou dois anos”.

“É provável que as tensões diminuam no curto prazo, mas as questões-chave provavelmente não serão resolvidas imediatamente”, disse Yang durante uma sessão parlamentar em Taipé.

Taiwan é um dos territórios mais afetados pela guerra comercial porque mantém investimentos multimilionários na China de empresas que exportam os seus produtos para todo o mundo, incluindo os Estados Unidos.

A incerteza na disputa comercial entre a Pequim e Washington, apesar da trégua acordada entre o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o seu homólogo chinês, Xi Jinping, durante a cimeira do G20, continua a afetar a economia da ilha.

Um número crescente de empresas daquele território que fabricam principalmente na China começaram a transferir parte de sua produção para a ilha e para outros países vizinhos.

Na mesma sessão parlamentar, o ministro das Finanças, Su Jianrong, disse que a disputa comercial “não é uma questão puramente comercial”, porque “está ligada a problemas estruturais que são difíceis de resolver no curto prazo”.