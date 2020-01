Suspeito de atacar produtora do Porta dos Fundos expulso de partido no Brasil

O suspeito de participar no ataque à produtora do grupo humorístico brasileiro Porta dos Fundos Eduardo Fauzi Richard Cerquise foi expulso hoje do Partido Social Liberal (PSL), pelo qual foi eleito o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.

Eduardo Fauzi Richard Cerquise era filiado ao PSL desde 2011 e a sua desfiliação já consta no registo do Tribunal Superior Eleitoral do país.

O suspeito, que está a ser investigado pela polícia brasileira, integrava também a Frente Integralista Brasileira (FIB), um dos principais grupos nacionalistas e de extrema-direita do Brasil, e que se define como defensora dos valores cristãos, da propriedade privada e da família. O FIB demarcou-se das suspeitas que recaem sobre Eduardo Fauzi Richard Cerquise, tendo anunciado ainda a sua expulsão do grupo.

Eduardo Fauzi Richard Cerquise saiu do Brasil na tarde de 29 de dezembro e embarcou para a Rússia, onde permanece com a família, que já vivia naquele país.

Em 03 de dezembro, a produtora do grupo humorístico Porta dos Fundos lançou um especial de Natal na plataforma Netflix, com o título “A primeira tentação de Cristo”, na qual Jesus é representado como um jovem que terá tido uma experiência homossexual e também insinua que o casal bíblico Maria e José viveram um triângulo amoroso com Deus.

A sátira, de 46 minutos, protagonizado pelos humoristas brasileiros Gregorio Duvivier e Fábio Porchat, não agradou a grupos religiosos, que criticaram a temática.

Foi também lançada uma petição contra o filme, com mais de dois milhões de assinaturas de pessoas que consideram que a obra “ofende gravemente os cristãos”.

Na madrugada de 24 de dezembro, na véspera de Natal, a sede da Porta dos Fundos foi alvo de um atentado que não provocou vítimas.

Numa nota, a produtora condenou “todos os atos de violência” e afirmou esperar que “os responsáveis por este ataque sejam encontrados e punidos”.

O incidente foi filmado pelas câmaras de vigilância, tendo as imagens sido entregues às autoridades.

Há cerca de dois meses, Bolsonaro abandonou o PSL por divergências com outros dirigentes e anunciou a intenção de formar um novo partido.