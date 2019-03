Sobe para 22 o número de mortos em tornado nos Estados Unidos

As autoridades norte-americanas elevaram para 22 o número de mortos, na sequência de um tornado que causou uma “destruição catastrófica”, no estado do Alabama, no domingo.

O xerife do condado de Lee, Jay Jones, disse à agência de notícias Associated Press (AP) que o número de mortos pode vir a aumentar, já que várias pessoas foram hospitalizadas e outras foram dadas como desaparecidas, embora o número de desaparecidos não seja ainda conhecido.

No entanto, as autoridades foram obrigadas a suspender as operações de resgate durante a noite devido à “enorme quantidade de detritos”.

O anterior balanço apontava para 14 mortos.

De acordo com o xerife, o tornado percorreu vários quilómetros e causou uma “destruição catastrófica” num raio de 400 metros, no estado norte-americano do Alabama, no sudeste do país.

Na tarde de domingo, foram lançados vários alertas de tornado em vários locais dos estados do Alabama, Georgia, Florida e Carolina do Sul.

O serviço de meteorologia norte-americano previa a continuação de mau tempo severo durante o resto do dia (madrugada de hoje em Lisboa).