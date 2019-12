Sobe para 19 número de mortos em queda de autocarro para rio na Sibéria

O número de vítimas mortais da queda de um autocarro na ponte sobre um rio gelado, no leste da Sibéria, subiu para 19, de acordo com o balanço mais recente das autoridades de emergência russas.

Num primeiro balanço, o ministro das Emergências, citado pelas agências de notícias russas, tinha apontado para a existência de 18 pessoas feridas, mas esse número foi agora revisto em alta, contando-se 22 com ferimentos.

Os resultados das primeiras investigações policiais indicam que o acidente terá ocorrido na sequência de um problema na roda dianteira do autocarro durante a travessia da ponte sobre o rio Kuenga, a cerca de 4.900 quilómetro de Moscovo.

Imagens de vídeo captadas no local mostram que a frente do autocarro colidiu com o gelo e que a zona dos passageiros colapsou.