Sistema eléctrico reparado mas ainda com falhas em pelo menos cinco Estados venezuelanos

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, deu hoje como “100% recuperado” o abastecimento de energia eléctrica no país, enquanto utentes e imprensa local dão conta de que pelo menos cinco Estados venezuelanos estão ainda às escuras.

“Recuperámos 100% do serviço eléctrico e progressivamente temos restabelecido os transportes públicos e o abastecimento de água potável” escreveu Nicolás Maduro na sua conta do Twitter.

O Presidente da Venezuela frisou ainda que “agora, a prioridade é sarar as feridas que deixou o ataque criminoso contra Pátria”.

Também o ministro venezuelano de Energia Elétrica, Luís Motta Domínguez, publicou quatro vídeos explicando que está já a funcionar a barragem de El Guri (onde ocorreu a falha a 07 de março que provocou o apagão).

“Neste vídeo, camaradas, mostro-lhes a Casa de Máquinas Nº 1, com os seus 10 geradores a funcionar e em completa normalidade”, explica a mensagem anexada a um dos vídeos”.

Num outro vídeo o ministro “mostra a casa de máquinas Nº 2 do Guri, com os seus 10 geradores” e explica que “é mais moderna que a casa Nº 1” e também que, “como é possível observar, não há destruição, nem explosão”.

Apesar dos anúncios oficiais, a imprensa venezuelana dá conta de que persistem as falhas elétricas em pelo menos cinco Estados da Venezuela - Zúlia, Mérida, Táchira, Apure (todos a oeste do país) e Monágas (sudeste do país) -, alguns dos quais estão parcialmente às escuras.

Segundo a imprensa local, na noite de quinta-feira ocorreram “explosões” em transformadores e subestações elétricas que deixaram às escuras a cidade de Maracaibo (capital do Estado de Zúlia), afectando outros Estados, entre eles Mérida e Táchira.

Através do Twitter a própria empresa estatal Corporação Elétrica Nacional da Venezuela (Corpoelec) publicou hoje várias mensagens dando conta da situação.

Por outro lado, há energia eléctrica em grande parte de Caracas, com excepção de alguns bairros do sul e sudeste da capital, entre eles Baruta.

Nos locais onde a energia eléctrica está a chegar com continuidade há oscilações de voltagem na energia eléctrica.

Várias pessoas queixaram-se de que a baixa voltagem (menos de 100 Volts) impede o funcionamento dos ares condicionados e das bombas de água que abastecem os edifícios de apartamentos.

Caracas registava hoje 28º C de temperatura e uma humidade de 55%. No entanto, a temperatura deverá subir a partir de domingo, prevendo-se que os termómetros registem uma temperatura máxima de 31º C, uma mínima de 18º e 64% de humidade.